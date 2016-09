La entrada irregular de inmigrantes a Ceuta y Melilla se incrementa un 55,3% durante 2015

EL PUEBLO

Jueves, 15 de septiembre de 2016

El Ministerio del Interior publicaba ayer el Balance de 2015 de la lucha contra la inmigración irregular.

Este balance muestra que la tendencia en las llegadas de inmigrantes irregulares a España por vía marítima registrada en 2015 se ha mantenido similar a la de 2014 con un ligero repunte en Canarias. Así, durante el año 2015, alcanzaron las costas españolas por medio de embarcaciones 5.312 inmigrantes irregulares frente a los 4.552 que lo hicieron en 2014, lo que supone un ligero aumento del 16,7%, es decir, 760 más que en el mismo período del año pasado.

La fuerte presión migratoria hacia España registrada en los últimos años sumado al flujo creciente de refugiados procedentes de Siria ha provocado en 2015 un aumento de llegadas de inmigrantes irregulares, especialmente a través de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. Así, en 2011 se produjeron 5.443 (+49,8%) llegadas de inmigrantes irregulares frente a las 3.804 (-30%) de 2012, las 3.237 (-15%) de 2013 y las 4.552 (+40,6%) en 2014.

Sin embargo, el número de inmigrantes irregulares llegados a España por medio de embarcaciones es significativamente inferior a las 157.220 registradas en el Mediterráneo Central, las 880.820 en el Mediterráneo Oriental, y las 763.958 en la ruta de los Balcanes según datos de la Agencia Europea Frontex.

A pesar del ligero aumento registrado en 2015, el modelo de gestión de la inmigración impulsado por el Ministerio del Interior es el principal factor del mantenimiento de la tendencia general de las cifras globales de los flujos de inmigración irregular desde África.

Los resultados obtenidos durante estos últimos años se basan en una labor conjunta de trabajo, eficiencia y compromiso en el que hay que destacar: La tarea diaria de la Policía Nacional y de la Guardia Civil; las respuestas adaptadas del Ministerio del Interior ante los nuevos retos de las redes de la inmigración; y la colaboración consolidada por España con los principales países de origen y tránsito de la inmigración irregular.



Entradas de inmigrantes irregulares en Ceuta y Melilla

Ceuta y Melilla han registrado en 2015 un aumento respecto a 2014 de entrada de inmigrantes irregulares que intentaron acceder a las dos ciudades autónomas a nado, ocultos en vehículos o medios de transporte o bien vulnerando el perímetro fronterizo.

En concreto, en 2015 llegaron a Ceuta y Melilla un total de 11.624 personas en situación irregular cuando en 2014 lo hicieron 7.485, lo que supone un incremento del 55,3%, es decir, 4.139 más que 2014.

En 2015, los intentos de asalto a los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla se redujeron un 67,8% y un 78% las entradas a ambas ciudades por este método, gracias a las medidas disuasorias y a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Hay que señalar que de los 7.485 inmigrantes irregulares llegados en 2014 a Ceuta y Melilla, 3.305 eran procedentes de Siria y 4.180 de otras nacionalidades. Esta cifra aumentó en 2015 cuando llegaron 11.624 inmigrantes en situación irregular de los que 7.189 eran potenciales refugiados procedentes de Siria y 4.435 de otras nacionalidades.

En este sentido, 7.164 refugiados procedentes de Siria llegaron a Melilla en el año 2015, lo que representa el 78,1% del total, frente a los 3.072 llegados en 2014, el 52,8% del total. Son 4.092 refugiados más que en el mismo período del año pasado, es decir, un aumento del 133,2%.

Las Oficinas de Protección Internacional que inauguró en 2015 el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla para reforzar las peticiones de asilo ya existentes, han permitido gestionar con mayor eficacia la llegada de este número de refugiados sirios a las fronteras de Ceuta y, especialmente en Melilla.



Expulsiones cualificadas

El Ministerio del Interior promueve la repatriación de delincuentes extranjeros con numerosos antecedentes penales y/o judiciales, vinculados con terrorismo, bandas organizadas, violencia de género o cualquier otro hecho delictivo de especial gravedad y que suponen una amenaza para la seguridad pública. Estas expulsiones son ordenadas judicialmente y conllevan la prohibición de entrada en España y en los países miembros del espacio Schengen.

Del total de las 6.869 expulsiones realizadas en 2015, 5.539 fueron cualificadas (el 81%) y 1.330 no cualificadas (el 19%) frente a las 6.557 expulsiones cualificadas y 1.139 no cualificadas (de un total de 8.984 expulsiones en 2014). Las expulsiones cualificadas en 2015 representan el 81% y disminuyen cuatro puntos respecto a 2014 mientras que las expulsiones no cualificadas aumentan cuatro puntos situándose en el 19%.

Un año más se consolida la política del Ministerio del Interior que prioriza las expulsiones cualificadas (personas vinculadas a actividades delictivas) y no la de los extranjeros en mera situación irregular en España.

OTROS DATOS

Denegación de entrada. Las denegaciones de entrada se han reducido un 0,5%. Así, de las 8.109 denegaciones de entrada efectuadas en 2014, se ha pasado a 8.069 en 2015. Son 40 denegaciones de entrada menos.

Readmisiones. Las readmisiones han registrado un aumento del 33,8%. De esta manera, si en 2014 se realizaron 1.067 readmisiones, en 2015 se han llevado a cabo 1.428. Son 361 más que las realizadas en 2014.

Devoluciones. Las devoluciones descendieron un 9,6%. En 2014 se registraron 4.121 casos mientras que en 2015 fueron 3.725, lo que supone una diferencia de 396 casos menos.

Expulsiones. Durante 2015 se produjeron 6.869 expulsiones mientras que en 2014 se registraron 7.696, lo que supone un descenso del 10,7% (827 casos menos respecto a 2014).

El ERIE de Cruz Roja atiende a 25 inmigrantes en la última semana en un total de 15 intervenciones

En el espacio de una semana (desde las 00:00 horas del pasado miércoles día 7 del presente mes de septiembre hasta la medianoche del pasado martes día 13 el personal voluntariado adscrito al ERIE (Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencia) de Inmigración de Cruz Roja Ceuta ha atendido a un total de 25 personas en un total de 15 intervenciones diferentes.

Tal y como se ha informado desde la Institución humanitaria, en todas las ocasiones los equipos sanitarios se desplazaron hasta los lugares indicados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para llevar a cabo los reconocimientos sanitarios oportunos, así como para llevar a cabo los cuidados necesarios si hubiese lugar a ello.

De los 25 inmigrantes atendidos, 13 provenían de Guinea Conakry, 5 de Nigeria, 2 de Argelia, y uno de Burkina Faso, otro de Guinea Bissau, uno de Bangladesh, otro del Congo y finalmente uno de Mali. Igualmente, del grupo de inmigrantes atendidos todos eran hombres excepto tres mujeres y dos menores, y hasta el hospital fueron trasladados cinco inmigrantes, uno con hipotermia y los otros cuatro con heridas de diversa consideración.