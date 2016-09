Fomento plantea mejorar las ayudas para alquiler y para rehabilitación

EL PUEBLO

Jueves, 15 de septiembre de 2016

El Ministerio de Fomento ha trasladado su intención de mejorar las ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas en la ciudad. Un compromiso que ha recogido el consejero del área, Néstor García, durante la visita a Madrid que ha llevado a cabo este martes y miércoles. Según ha informado la Ciudad Autónoma, el consejero ha abordado en Madrid las líneas maestras del nuevo Plan de Vivienda, aunque este se encuentra estancado mientras el Gobierno de España esté en funciones.

García ha mantenido diversas reuniones en Madrid y tras ellas ha mostrado su satisfacción por la receptividad y apoyo encontrados en las citas mantenidas, en concreto, con el subsecretario de Fomento y el subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda, que son, respectivamente, Mario Garcés y Anselmo Menéndez; la directora general de SEPES, Lucía Molares; y el director general de Carreteras, Jorge Urrecho.

En materia de vivienda, la reunión ha permitido constatar el grado de cumplimiento al cien por cien de las dos partes en lo que concierne al último plan, el del periodo comprendido entre 2013 y 2016, que se ha centrado sobre todo en el fomento del alquiler y la rehabilitación. Para su cierre, según explican desde el Gobierno, tan solo resta que la Ciudad termine de justificar las últimas actuaciones y que el Ministerio de Fomento, con posterioridad, materialice las últimas transferencias.

El titular de Fomento ha subrayado que los responsables del área de Vivienda con los que se ha reunido le han trasladado no solo el compromiso firme de mantener el nivel de ayuda existente sino el propósito de introducir mejoras en un próximo plan incrementando la cantidad dedicada al fomento del alquiler mediante la convocatoria de ayudas y abriendo nuevas líneas de apoyo económico en cuanto a rehabilitaciones se refiere. Un apartado en el que, lo que baraja el Gobierno en funciones, y así se lo han trasladado los responsables de Vivienda al consejero García, es establecer nuevas modalidades de ayudas a la rehabilitación, como pudieran ser subvenciones para la eliminación de barreras arquitectónicas dentro del hogar y, también, subvenciones para procurar la eficiencia energética. En ambos casos se trataría de ayudas a particulares.



Receptividad

Sobre estos planteamientos de mejora con vistas al próximo plan de vivienda, el titular de Fomento del Gobierno de Ceuta ha dejado ver una especial satisfacción porque se trata de cuestiones que desde su área de gestión han trasladado al Ministerio instándole a atenderlas en la medida de lo posible. Sin embargo, y así lo compartieron en la reunión los responsables de ambas administraciones, hay que salvar “el escollo” derivado de la situación política nacional para avanzar en esa dirección. Un bloqueo que, aunque de momento no tiene fecha de caducidad, ambas partes consideran posible poder sortear para poner en marcha el Plan de Vivienda lo antes posible.

Esa misma situación, que implica que el Gobierno esté en funciones, no favorece la construcción de nuevas promociones públicas de viviendas y así lo recuerdan desde el Ejecutivo local. No obstante, la próxima que han previsto Ciudad y Ministerio es una de 90 pisos en Loma Colmenar, y García ha tenido oportunidad de hablar con la directora general de SEPES sobre ella. Ambos se han emplazado a trabajar en la búsqueda de fórmulas jurídicas que, en negociación con Hacienda, faciliten avances mientras perdure esta situación. Y es que, el consejero ha recordado que, mientras el Gobierno está en funciones, el Consejo de Ministros no puede autorizar un gasto plurianual como el necesario para la edificación de esa nueva promoción pública de viviendas.

“Es preocupante que la irresponsabilidad de algunos mantenga una situación de bloqueo que impide que prosperen, con la celeridad deseada, asuntos tan importantes como la construcción de viviendas protegidas”, ha comentado el consejero en relación al escenario político de España. “Consejería y Ministerio buscaremos la manera de avanzar”, ha afirmado el titular del área, quien ha invitado a los responsables de SEPES a desplazarse a la ciudad para ver el espacio previsto para la nueva promoción.