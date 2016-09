El derribo de las casas de Escuelas Prácticas finaliza tras el realojo de las familias en Loma Colmenar

V.S.C.

Jueves, 15 de septiembre de 2016

El derribo de las casas de Escuelas Prácticas, ubicadas justamente detrás del Campus Universitario, ya se ha concluido después de que las familias afectadas se encuentren realojadas en la promoción de las 317 VPO de Loma Colmenar, cuyas últimas casas está previsto que se entreguen durante la próxima semana. En total, 15 familias se encontraban en estas viviendas y, junto con las de Príncipe Felipe, han sido los únicos adjudicatarios que no han resultado elegidos por sorteo. Y es que, la reubicación de quienes se encontraban en estas casas estaba prevista para poder llevar a cabo actuaciones urbanísticas en la zona y darle un uso público.

Los operarios de la empresa Obimace continuarán hoy los trabajos de limpieza y retirada de los escombros, lo que hará necesario cortar el tráfico a partir de las 9.30 horas aproximadamente en el tramo comprendido entre la rotonda y la calle Cortadura del Valle. Estos trabajos se prolongarán durante toda la jornada y previsiblemente también la del viernes.

Y mientras esta zona se ha quedado sin parte de sus vecinos, la nueva promoción de Loma Colmenar se va llenando de ellos. Emvicesa, que ya ha abierto dos tercios de las 317 viviendas, tiene previsto entregar hoy las casas del bloque VII y durante la próxima semana espera que los últimos propietarios, los de los bloques VII y IX, ocupen sus viviendas, completando así la adjudicación de una promoción que no ha estado exenta de polémica.

A final del pasado mes comenzó la apertura de la promoción y fueron los vecinos del bloque I los primeros que entraron a sus viviendas el 23 de agosto. Desde entonces se han ido abriendo las viviendas bloque a bloque para poder dar de alta los servicios de luz y agua, así como firmar los contratos poco a poco y que no se produjera una saturación. No obstante, y a pesar de que no ha transcurrido ni un mes, los problemas no se han hecho esperar y desde Emvicesa ya han detectado obras irregulares y la instalación de antenas, lo que está prohibido, y así lo explicaba la gerente de la empresa municipal, Kissy Chandiramani, la semana pasada.

“Los titulares que estén realizando estas obras ilegales van a ser sancionados y estas sanciones podrían llegar incluso a la pérdida del contrato”, advirtió la gerente de Emvicesa que comentó cómo “sin autorización no solo no se pueden realizar obras, sino que además no se pueden instalar antenas de televisión, tal y como figura en los contratos”. Sin embargo, ya se habían detectado la instalación de varias de ellas, según trasladó Chandiramani la semana pasada.