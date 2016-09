CSI-F pide una reunión urgente para hablar de las comisiones de servicios

EL PUEBLO

Viernes, 16 de septiembre de 2016

Dentro del sector de Educación de CSI-F, en Ceuta, “como sindicato despolitizado” que es, y al servicio del docente, “no tenemos intereses particulares sino más bien defendemos a todo el profesorado ceutí, en cuanto a las Comisiones de Servicios”

El sindicato reitera “el cambio del modelo de la concesión de Comisiones de Servicios, todas las Comisiones que se aprueban en la Comisión formada por sindicatos y Dirección Provincial en Ceuta se elevan al MECD para su revisión y posterior concesión o no”.

En el caso de que “algún sindicato se siente aludido ante nuestras reivindicaciones y tienen que salir a la palestra para aclarar una Comisión de Servicios en concreto, será porque no estaba aclarada la situación hasta ahora, por lo tanto, seguimos igualmente reivindicando claridad y transparencia ante todos los procesos administrativos en los cuales estamos presentes, porque nos debemos a todos los docentes en general y evidentemente a nuestros afiliados en particular, y nos debemos como sindicato a nuestras siglas, la independencia y la profesionalidad, como nuestras cuentas y como todos nuestros pasos, los cuales no están sujetos a intereses ni políticos ni de ningún tipo”.

CSI-F tanto de la ciudad autónoma de Ceuta como de la vecina Melilla solicitará al MECD “una reunión urgente al grupo de Trabajo en Madrid para tratar las comisiones de servicios”.