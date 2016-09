Otro intento de pelotazo de la ‘trama Montero’

EL PUEBLO

Viernes, 16 de septiembre de 2016

La ‘trama Montero’ continúa. Ahora la empresa Joaquín Ferrer y Cía, editora del diario ‘El Faro’, reclama a la Ciudad Autónoma más de medio millón de euros como indemnización tras haber tenido que abandonar los locales de la calle González de la Vega número 3, según la información publicada por ‘Ceuta TV’. La adjudicación de estos locales, sobre uno de los cuales no existía contrato, había sido revocada por el negociado de Patrimonio, y posteriormente por el Consejo de Estado.

Es decir, que ahora y tras tener que devolver los locales, Rafael Montero busca que la Ciudad Autónoma le indemnice con 500.000 euros por las reformas de unos locales que nunca debieron obrar en su poder. Unos locales, hay que recordar, que la empresa editora de El Faro pretendía utilizar para ubicar su redacción, argumentando la solicitud en un primer momento en “hallarse desfasadas las instalaciones del rotativo”, y exponiendo que resultaba “necesario mayor espacio para el diario”, disfranzándolo en última instancia de museo de la prensa para justificar la adjudicación ‘a dedo’.

Todo un intento de pelotazo del que solo queda saber si será consentido por los técnicos de la administración local y por el Gobierno de Vivas. A este respecto, hay que resaltar que la labor de algunos funcionarios ha sido fundamental hasta ahora para frenar una procedimiento fraudulento de la Adminitración, impidiendo así grandes perjuicios para las arcas públicas y para el patrimonio de todos los ceutíes.

Se trata pues, de la guinda de un pastel lleno de irregularidades que ya no sorprenden a nadie. Cualquiera que lea los documentos que constan en el expediente de adjudicación de los citados locales comprueba con facilidad, no sin antes llevarse las manos a la cabeza, que desde el inicio se trata de un intento descarado y vergonzoso de sacar el máximo beneficio del dinero y el patrimonio de todos los ceutíes, buscando cualquier argucia legal e intentando dar apariencia de legalidad a un expediente que debería ir directamente a Fiscalía.

Hay que recordar que el negociado de Patrimonio consideró oportuna la denuncia efectuada y determinó que la adjudicación era nula al considerar que no se cumplían las condiciones necesarias para que esos dos locales, propiedad de la Ciudad, se adjudicaran a ‘El Faro’.



Espectáculo grotesco con dinero público

Casi cuatro años después de que la Ciudad Autónoma adjudicara al diario ‘El Faro’ el uso de dos locales situados en la calle González de la Vega, nº3 (plantas primera y segunda del mismo edificio), el Consejo de Estado dictaminó el pasado mes de enero que debía declararse la nulidad de pleno derecho de las adjudicaciones de los citados locales, ya que éstas se realizaron “de forma directa” (a dedo) y “sin emplear el procedimiento ordinariamente previsto como es el de concurso”.

En este sentido, hay que recordar que tras la denuncia realizada por varias empresas, entre las que se encuentran CEALFE y ‘Ceuta TV’, unida al informe jurídico emitido al respecto por el negociado de Patrimonio de la viceconsejeria de Vivienda, la Ciudad acordó el pasado 18 de marzo de 2015, la incoación de un procedimiento de revisión de oficio, por iniciativa propia, de los Decretos por los que se adjudicaba el uso de los locales al diario ‘El Faro’. Dicho procedimiento de revisión finalizó el pasado día 11 de noviembre de 2015 con una propuesta de resolución en la que la funcionaria instructora del expediente señalaba que las dos adjudicaciones sometidas a revisión “incurren en vicio de nulidad”, por haberse dictado “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, al no haberse seguido el procedimiento de concurso sino el de contratación directa, dándose además la circunstancias de que para el segundo de los locales se ha prescindido igualmente del procedimiento legal de la tasación del valor en venta para calcular el 6% de arrendamiento con carácter previo a la determinación del arrendamiento”.

Cinco días después el presiente de la Ciudad, Juan Vivas, firmaba un decreto solicitando dictamen al Consejo de Estado, que concluyó que “por parte de la Ciudad puede declararse la nulidad de pleno derecho de los decretos de 10 de mayo de 2010 y 17 de abril de 2012 mediante los que se adjudica el uso de los locales situados en la calle González de la Vega”.

Para ello, el Consejo de Estado argumentaba que si bien es cierto que el artículo 107.1 de la Ley 33/2003 recoge casos excepcionales en los que se admite la adjudicación directa, en el caso concreto de los locales adjudicados a ‘El Faro’, “no se aprecia la acreditación de tal extremo”, respaldando los informes jurídicos realizados por la funcionaria del Negociado de Patrimonio y por la instructora del expediente de revisión.

Además, el Consejo de Estado señalaba que este hecho “refuerza la tesis de la anómala e incorrecta actuación de la Ciudad en ambos casos, toda vez que existe un cúmulo de actuaciones irregulares que se suceden”. En este sentido, el dictamen del Consejo de Estado recoge que pese a pretender acreditar la “singularidad” y “excepcionalidad” de la adjudicación por tratarse de un inmueble clausurado durante más de un año y por el compromiso de ‘El Faro’ de ofrecer un servicio de hemeroteca y fondo museístico permanente de exposición de interés público, “lo que se comprueba por la primera petición del representante de ‘El Faro’ es que se trataba de buscar un nuevo local para la publicación”. Una situación que “no resulta compatible con la apreciación de existencia de singularidad, especialmente cuando se trata de una entidad mercantil”, según afirmaba Consejo de Estado.

Eso sí, antes de la devolución de los locales, recuerda ‘Ceuta TV’, el adjudicatario revocado acudió con un notario para certificar mediante distintas fotos las supuestas obras realizadas en los mismos. No obstante, al parecer no existía licencia de obra y por tanto no se pueden comprobar dichas obras por las que ahora la empresa editora de ‘El Faro’ reclama más de medio millón de euros a la administración en concepto de daños y perjuicios.

Y es que a veces las cosas son exactamente lo que parecen. Y lo que parece es que estamos ante un espectáculo grotesco con dinero público. Ahora y tras tener que devolver los locales, el editor de El Faro, Rafael Montero Palacios, se presenta como una víctima, alegando haber sufrido “enormes perjuicios” al acometer unas presuntas inversiones económicas para la mejora, reforma y equipamiento de los locales, “en la absoluta y plena confianza en la legalidad de los actos administrativos desarrollados por la Ciudad”, reclamando 500.000 euros, cantidad en la que cifra el gasto realizado en los locales tras la adjudicación fraudulenta de la que él, no hay que olvidarlo, iba a ser el único y claro beneficiario. Lo dicho, un pelotazo en toda regla.