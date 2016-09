“Nuestra línea tiene que ser la de la segunda parte ante el Espeleño”

EL PUEBLO

Viernes, 16 de septiembre de 2016

fútbol / tercera división, grupo ‘x’

La AD Ceuta disputará este domingo (17:00 horas) su segundo partido de la temporada sobre el césped del Alfonso Murube. El equipo caballa, que de los nueve primeros puntos en juego solo ha sido capaz de sumar uno, espera desquitarse de la dura derrota encajada en su estreno ante su afición frente al Arcos. Un doloroso golpe de que los ceutíes esperan terminar de reponerse ante un nada fácil Castilleja.

A pesar de que ni los resultados ni el juego del equipo han sido los esperados antes del inicio del campeonato, el Ceuta demostró durante la segunda parte frente al Atlético Espeleño que es capaz de encontrarse a sí mismo, estando incluso a punto de remontar un 2-0 en contra. Por ello, el conjunto caballa espera volver a dar esa misma imagen frente al Castilleja, con el fin de lavar su imagen y, sobre todo, regalarle a sus aficionados la primera victoria de la temporada.

Uno de los jugadores que más destacó frente al Atlético Espeleño fue, sin duda, Javi Navarro. El conileño, que tras estrenar su cuenta goleadora ante el Arcos firmó dos nuevos tantos (los del empate) en Espiel, parece encontrarse en un gran estado de forma. Y es que, a pesar de ser el último en llegar a la disciplina caballa, el delantero está demostrando una gran entrega e ímpetu sobre el terreno de juego, además de gol.

Javi Navarro está convencido de que el equipo irá adquiriendo poco a poco los conceptos de Masegosa, momento en el que empezará a destacar mucho más en cuanto a su juego. Sin embargo, y mientras eso ocurre, el conileño confía en que todo el equipo mantenga la intensidad y la concentración el primer al último minuto.

“El equipo aún necesita ir cogiendo los conceptos del míster, y sobre todo intentar competir mejor y más concentrado durante los noventa minutos. Ya lo demostramos durante la segunda parte frente al Espeleño, y esa es la línea que tenemos que seguir”, reconoció.

El delantero, además, asegura que el Ceuta afronta con muchas ganas el encuentro de este domingo, y confía plenamente en que será capaz de conseguir la primera victoria de la temporada. “Esta semana se ha trabajado muy bien y el equipo está con todas las ganas de afrontar nuestro próximos partido. Queremos conseguir la victoria; primero por nuestra tranquilidad, y después por la afición, y estoy seguro de que haciendo las cosas bien podremos conseguirla”, declaró.

Y es que, la segunda parte en Espiel parece haber motivado mucho al equipo, que “ha cambiado” con respecto al encuentro frente al Arcos. “El equipo demostró tener las ideas más claras y fue capaz de competir al máximo, independientemente de las cualidades técnicas de cada jugador. Y eso es lo que hay que hacer para sacar los partidos adelante”, afirmó.

En cuanto a su estado físico y al buen inicio personal de la temporada, el conileño reconoció que aún no se encuentra al ciento por ciento, aunque eso no le está impidiendo cumplir a la perfección con su labor en el campo. “Uno siempre tiene que salir motivado al campo, y los delanteros estamos para finalizar las jugadas de todo el equipo. En estos momentos puedo estar al ochenta por ciento, y aunque personalmente me encuentro bastante bien todos tenemos que continuar trabajando para seguir mejorando”, concluyó el delantero.

“Queremos regalarle a la afición la primera victoria”

Javi Navarro espera que el Ceuta sea capaz de ‘reconciliarse’ este domingo con su afición tras un complicado inicio liguero y la dura derrota ante el Arcos. Para ello, confía en que el conjunto caballa sea capaz de conseguir la victoria frente al Castilleja, dando además la mejor imagen posible.

Por este motivo, el delantero apela a que el equipo sea capaz de mostrar la intensidad y concentración que demostró en la segunda parte frente al Atlético Espeleño. “Queremos conseguir nuestra primera victoria delante de nuestros aficionados.

Siempre que uno es inferior al rival, y más en tu propio campo, duele; y ahora tenemos una buena oportunidad para conseguir los tres puntos en nuestro campo”, reconoció el conileño.

Y es que, para Javi Navarro la presencia de los aficionados en las gradas del Alfonso Murube será clave para pelear por los objetivos esta temporada, siendo consciente de que enlazar varios resultados positivos, sobre todo en casa, permitiría “atraer más a la afición”.