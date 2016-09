El Gobierno plantea el mismo calendario laboral que en 2016

V.S.C.

Sábado, 17 de septiembre de 2016

La propuesta, que no contempla el 1 de enero como festivo al ser domingo, no incluye la petición de MDyC y Caballas para que el fin del Ramadán no sea laboral.

El PP llevará a pleno una propuesta de calendario laboral que en nada difiere del que se ha tenido durante 2016 y así lo confirmó ayer el portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Aunque los populares no querían avanzar cuál sería su propuesta, Hachuel lo adelantó después de que lo hayan hecho el resto de grupos de la Asamblea a través de los medios de comunicación. No obstante, que las posturas estén fijadas de antemano no evitará que haya un debate en el pleno de la Asamblea y así lo recordó el portavoz del Gobierno que señaló como el calendario será sometido a debate y que se escuchará a todas las partes.

La reunión de grupos fue el jueves por la tarde y horas después los partidos ponían sobre la mesa su propuesta para el calendario laboral. Una cuestión que no está ajena a la polémica, siendo la última el hecho de que la fiesta del fin del Ramadán no se incluya como festivo oficial. Así lo han solicitado el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, que incluso ha intentado sin éxito llevar a pleno en dos ocasiones un calendario laboral con esta festividad incluida, y Caballas. No obstante, desde la bancada popular no han valorado esta posibilidad y prefieren mantener el calendario actual. Una postura que ya le ha valido críticas desde la oposición, al igual que criticaron a la Mesa Rectora de la Asamblea, presidida por Juan Vivas, por echar para atrás la propuesta de calendario del MDyC hasta en dos ocasiones.

Aunque todavía está por debatir, todo apunta a que la propuesta del PP saldrá adelante sin modificaciones y por tanto se mantendrán los 14 festivos de este año con excepción del 1 de enero que al caer en domingo no se pasará a lunes para que el día 2 de septiembre se mantenga como festivo. Algo que este año ha sido posible al no pasar a lunes el festivo del 1 de mayo. Un día antes del Día de Ceuta, el 1 de septiembre, también será festivo por la Fiesat del Sacrificio, que se adelanta respecto a este año en dos semanas.

El MDyC acusa al Gobierno de “intransigente” con el calendario

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, tras conocer la propuesta del PP, ha asegurado que el Gobierno no quiere “asumir la realidad” de Ceuta al no incluir el fin del Ramadán en el calendario laboral. “En esta ocasión, el PP que tanto apela a la convivencia se ha negado a hacer festivo oficial la Fiesta de final del Ramadán. Una festividad que celebra la mitad de la población de esa supuesta ciudad de una multiculturalidad que no vemos reflejada en sus actos de gobierno”, critican desde la formación para insistir en que el PP busca “ocultar la realidad social que vive la ciudad, que se paraliza en ese día en que la mitad de la población celebra su fiesta sagrada”.