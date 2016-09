“El Castilleja ha mejorado, pero no creo que sea superior al Ceuta”

EL PUEBLO

Sábado, 17 de septiembre de 2016

fútbol / tercera división, grupo ‘x’

La AD Ceuta FC disputará mañana su segundo partido de la temporada sobre el césped del Alfonso Murube. Un partido en el que los ceutíes buscarán su primera victoria en Liga tras dos derrotas y un empate. Y es que, como reconoció Pepe Masegosa durante la rueda de prensa previa al encuentro, “ya toca”. “Quizá sería la frase con la que puedo iniciar la charla con los jugadores y de previa de partido: ya toca conseguir la victoria”, admitió.

Y es que, el técnico sevillano afronta este nuevo encuentro quedándose “con la sensación que dimos en la segunda parte del partido frente al Espeleño; porque es la última, la mejor y salió después de variar muy poco”. “Eso me da pie a ser optimista y a pensar en que podemos seguir en esa línea. Tenemos que jugar dando la imagen esa”, reconoció.

Por ello, Masegosa desveló que el ‘once’ “se parecerá mucho, casi igual”, al de Espiel. “Queda un entrenamiento, y en ese tengo que ver las sensaciones buenas que tiene el jugador, y a partir de ahí decidiré, pero si varía será en un hombre”, afirmó el técnico del cuadro caballa, que admitió que tras lo sucedido en los primeros partidos “había que analizar y tomar decisiones, y se hizo. “Es muy bonito tomar decisiones cuando se va ganando, pero cuando se pierde también hay que tomarlas y quizá estas son menos aclamada por el resto del mundo”, declaró.

A pesar de los cambios efectuados en el último partido, Masegosa aseguró que “siempre creo que los jugadores hacen lo que pueden y lo que mejor saben”, admitiendo igualmente que “no creo que un jugador tenga una mala actitud”. “Si es por actitud y la veo mala, tardo un minuto en decirle que se vaya; eso no lo voy a aguantar. Lo que sucede es que no se está viendo lo que espero y lo que hemos entrenado, y hay gente por detrás que está llamando. Esto es un equipo de fútbol y aquí no hay nada escrito”, admitió el sevillano.

Sobre ello, incidió en el hecho de que “cuando se confecciona una plantilla se reparte un rol a cada jugador, pero ese papel va cambiando durante la temporada. Hay gente que viene de estrella o que viene con más reconocimiento y pasa a un segundo plano, y otros que llegan del filial al final son muy importantes; y esto te lo da la competición”, aunque aclaró que “no hay nada cerrado”.

Para el entrenador, el trabajo defensivo es uno de los aspectos “que tenemos que arreglar”. “De hecho -explicó- una de las grandes variantes ha sido para buscar más seguridad defensiva: El día del San Roque no llegan a puerta y hacemos un penalti; con el Arcos, en la primera llegada nos hacen un gol; el otro día no pasan del centro del campo y nos marcaron otra vez... Pero creo que esa sangría la hemos parado”, aseguró.

En lo que respecta al Castilleja, Masegosa admitió que el rival “tiene muy bien cogidas las distancias en su campo”, admitiendo igualmente que “ha tenido la fortuna de marcar en momentos puntuales, contando con dos pivotes que juegan muy bien al fútbol y con Plata en un momento bueno de juego”. A pesar de ello, y aunque “es un equipo mejor que el año pasado y más hecho, no creo que sea superior al Ceuta”.

Masegosa también confía en que su equipo firme su primera victoria porque “los triunfos te hacen que te suban la autoestima, la confianza, y el discurso del entrenador se hace más llevadero”. “Las victorias sirven para reforzar todo lo bueno”, por ello le pide a la afición “un apoyo”. “Entiendo que se ha creado una atmósfera de triunfalismo que es buena para crear cosas, pero cuando esas cosas no salen la caída es mucho mayor. Por eso les pido paciencia, que confíen en el trabajo que estamos haciendo y estoy convencido de que saldrán los resultados”, apuntando además que “no entiendo a un equipo sin su afición, ni a una afición sin su equipo”.

“Si Perita sigue en esta línea será titular indiscutible”

Una de las grandes novedades del último partido frente al Espeleño (además de que Ernesto se situase en la defensa) fue la entrada de Perita en el ‘once’ inicial. El mediocentro, que hasta ese momento no había jugado ni un solo minuto, completó todo el encuentro, demostrando no solo su calidad, sino también su buen estado de forma.

Masegosa reconoció en la previa del encuentro frente al Castilleja que “Perita es un jugador que desde que llegó le vi claramente una capacidad para entender el juego, de jugar bien, y lo único que me preocupaba era su estado físico; y es algo en lo que ya había dado un salto y si seguía así sabía que iba a jugar”, aseguró.

Así, el técnico sevillano dejó claro además que “si Perita sigue en esa línea, y aún creo que puede mejorar mucho más, será titular indiscutible”.

Y es que, para Masegosa el ceutí se perfila como un jugador muy importante “en muchos aspectos: a nivel emocional, táctico, y de juego; y si físicamente progresa, para mí será clave”.