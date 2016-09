Que es para mí ser socialista

Sábado, 17 de septiembre de 2016

En estos tiempos que corren, donde no pones una vez la televisión que no aparezca algún reproche a l@s socialistas, un amigo me preguntaba hace unos días si yo no sentía cierto temor de difundir mis ideas socialistas, por ello, con la cabeza muy alta y de todo corazón les respondí:

Ser socialista, más que una ideología es un sentimiento con el que se nace, que se siente día a día y por lo que te sientes muy orgullos@, es tener presente a todos los que se quedaron por el camino dándonos ejemplo de socialismo puro, es no desviarnos nunca de nosotros mismos, no disfrazar nuestras ideas progresistas, por temor o vergüenza, es que te salga el orgullo de serlo por los cuatro costados.

Es nacer y morir socialista, sin cambiar nunca tus sentimientos por muy mal que nos vaya en algunos momentos, es procurar trabajar para que el mundo que nos rodea sea mucho mejor es dar ejemplo de honradez, igualdad entre todos los seres humanos, defender a l@s más débiles y luchar por lo verdaderamente creemos: la justicia social y el bienestar de l@s trabajadores, como ejemplo tenemos la cantidad de compañer@s que sufrieron cárcel, persecución e incluso entregaron su vida soportando una clandestinidad de casi cuarenta años de dictadura sin cambiar un ápice su deber y sentido socialista.

Ser socialista no es ni mejor ni peor que otras personas, es una forma de vida que llevas con naturalidad.

Hay algo que también quiero explicar: ser socialista no significa ser agnóstico, Jesús, a mi entender, fue el primer socialista del Mundo, predico: La igualdad, la lucha de clases y lucho contra la injusticia social, yo soy creyente y socialista y lo llevo con infinito orgullo