Los moteros se solidarizan con la causa de Melania

LUIS CORBACHO

Domingo, 18 de septiembre de 2016

Los moteros organizaron ayer un acto solidario con Melania, la joven que tiene espina bífida y que necesita recaudar dinero para una próxima operación. A las 12 partieron las motos de los bajos de La Marina y recorrieron distintas zonas de la ciudad.

Pepi Cortina, madre de Melania, explicó que “están haciendo el circuito rodeando todo Ceuta las motos y aquí se está montando el hinchable y preparando el tapeo, la comida y todo”. El lugar donde se llevó a cabo fue la Plaza Vieja.

Melania también se dio una vuelta en una de las motos, acompañada por una sobrina de Pepi. “Ella está bien. Hoy está un poco acatarrada, pero está bien, muy ilusionada”.

Una vez pasado el acto de ayer los siguientes serán una cena benéfica y sendas representaciones teatrales en el Teatro Auditorio del Revellín. Cortina expresó públicamente su agradecimiento a la consejera de Cultura, Mabel Deu.

Las representaciones serán el 7 y el 14 de octubre. “De momento las están preparando. Creo que son compañías de aquí de Ceuta”, señaló. Su deseo es que acuda mucha gente a ambas funciones.

Cortina está preparando una cena solidaria en La Barraca para el sábado 1 de octubre. “Quiero hacer una cena y un sorteo en la cena, que se recauden fondos para ella. Me ajustarían el menú por ser un caso solidario y de los 15 euros que costaría 5 irían para Melania”.

Por otra parte, Cortina contactó con sendas familias valencianas con una situación similar a la de Melania para pedirles opinión. “Si necesita una transfusión de sangre te lo cobran aparte, si tiene que estar más días te lo cobran aparte, si necesitas una ambulancia son 500 euros. Por un lado bien, pero por otro es más de lo previsto”.

El día 18 de octubre tiene cita en la Clínica La Luz en Madrid “que la va a valorar el especialista de pelvis, porque el que la va a operar no toca esa parte, por eso van a quedar ese día los dos y ya espero que por fin me den cita y me digan cuánto es el total”. De momento llevan recaudados 42.000 euros.