Búscome tacha de “denigrante” el retraso para otorgar ayudas

EL PUEBLO

Domingo, 18 de septiembre de 2016

Búscome ha salido a la palestra para denunciar que existen familias que llevan esperando una resolución de Asuntos Sociales para obtener ayuda desde el mes de marzo. La asociación critica que esta situación es “denigrante” y acusa al Gobierno de “no poner ninguna solución”. “No entendemos cómo no hay una partida urgente de primera necesidad distinta al Ingreso Mínimo de Inserción Social, por que las personas no pueden esperar a una burocracia saturada por la falta de personal y la demanda tan grande que hay, mientras nuestros dirigentes siguen derrochando el dinero en duplicidades, subvenciones y proyectos alejados de la ciudadanía, al menos de la gran mayoría”, cuestiona Búscome en un comunicado.

Para la asociación no se puede tratar la pobreza como “números” y los expedientes tienen que estar personalizados. Así, entiende Búscome, las familias en situación extrema de exclusión social “tendrían que recibir una ayuda hasta que se resuelvan sus solicitudes”. “Ahora mismo hay gente en Ceuta sin ayudas para pagar la luz, el agua o la comida y esto no se puede consentir”, advierten desde Búscome para añadir que tampoco se puede consentir que “la Ciudad venda que regalan material escolar cuando los bancos de libros no funcionan como es debido”. Y es que, denuncian, en estos bancos se dan “únicamente tres libros de toda la lista que se pide en los colegios” y por tanto, aseguran desde Búscome, “las familias sin dinero no pueden aportar todos los libros, provocando la más cruel de las desigualdades, la que se vive desde la infancia”.

“Es por eso que solicitamos que se reanude el programa de acción social, con dinero cogido de las subvenciones a los grupos políticos, y que cuando se reorganice los presupuestos se tenga en cuenta esta realidad”, proponen desde la asociación. Además, entienden que sería ético que mientras la gente de Ceuta pasa penurias los diputados “se ajustaran sus sueldos, y no únicamente los locales, sino también los nacionales”.