«Si hay una palabra que sintetiza la vida diaria y el trabajo de los legionarios es el término exigente»

V.S.C.

Domingo, 18 de septiembre de 2016

ENTREVISTA / CORONEL MARCOS LLAGO NAVARRO

El próximo martes La Legión celebra su 96º aniversario y el coronel jefe del II Tercio Duque de Alba, Marcos Llago, ha hablado con El Pueblo sobre cuáles son los aspectos que definen a los legionarios, conocidos por su valentía y por estar a la vanguardia cuando se les ha requerido. Además, también pone en valor la estrecha relación que existe entre Ceuta y este cuerpo, que en 2020 celebrará su centenario, con retos por delante como el de seguir al servicio de España desde primera línea y así lo traslada Llago, quien asegura que si hay una palabra que sintetiza la vida diaria y el trabajo de los legionarios es el término exigencia. Una exigencia que llevan a la práctica en cada una de sus misiones.

Pregunta.- El próximo martes se celebra el 96º aniversario de la Legión, ¿qué importancia tiene conmemorar esta fecha?

Respuesta.- El 20 de septiembre de 1920 fue la fecha del primer alistamiento de legionarios; primeros legionarios que llegaron, precisamente, a nuestra ciudad. Dentro del proceso final de organización de La Legión y en sus primeros pasos de vida, podían haberse elegido varias fechas más con cierto grado de simbolismo, pero el fundador, el teniente coronel Millán Astray, escoge ésta, justamente, para resaltar la importancia vital que el legionario, el soldado de esta nueva unidad con vocación de vanguardia, tiene en el entonces incipiente proyecto del Tercio. Conmemorar la fundación de La Legión tiene la importancia y el simbolismo que en cualquier otra institución u organización tiene hacerlo: rememorar orígenes y raíces; atender a los que sirvieron y ya no están en activo en la organización; hacer partícipes de nuestra vocación a nuestras familias; abrir las puertas a quienes quieran acercarse, así como a toda la ciudadanía en general; rendir homenaje a los que nos precedieron y ya no están entre nosotros; destacar al personal con acciones meritorias; en cierto modo, hacer balances y análisis; pero, sobre todo, fomentar el espíritu de Cuerpo, cohesionarse y reforzarse moralmente; y, en definitiva, tomar impulso para continuar mirando al futuro y recibir estímulos para progresar al ritmo que nos exige la sociedad y nuestra vocación de presencia en la vanguardia de los próximos y futuros conflictos.

P.- La Legión es uno de los cuerpos más reconocidos, ¿por qué se distingue el cuerpo y quienes lo componen?

R.- La Legión está compuesta indiscutiblemente por ciudadanos libres, surgidos entre aquellos que componen nuestras sociedades del siglo XXI. Compartida por hombres y mujeres; por compatriotas de todos los rincones de nuestra querida España y por originarios de países de fuertes e históricos vínculos con ella; por personal proveniente de todos los estratos sociales -pobres, de clase media y algunos ricos-; por gentes, en una gama amplia de edades, con distintos niveles culturales y con diferentes creencias y religiones; por hijos y padres con fuertes lazos familiares o con mayor o menor grado de desarraigo familiar y social; pero, en cualquier caso, todos ellos constituyendo un conjunto reflejo de la sociedad a la que han jurado o prometido servir hasta morir. Todos ellos, manteniendo sus diferencias, pero con voluntad individual y colectiva de conformar y hacer grupo, tienen capacidad para integrarse en el Tercio, pues, además, gozan de una mística guerrera y legionaria que les atrae, les conduce y les apasiona en ese camino de formar Legión.

Mística, que nuclearmente queda reflejada en el Credo Legionario: compuesto por doce Espíritus; basado en los principios naturales que rigen la conducta humana en sus diferentes organizaciones, especialmente, en las militares; y escrito, con el lenguaje de principios del siglo pasado, pero aplicable con la lógica del sentido común que jalona todas nuestras actuaciones en estos inicios del presente siglo. Mística, que, con numerosos y diversos detalles muy acordes con nuestro carácter hispánico, se complementa en las manifestaciones externas de disciplina, en el vestir con una llamativa y guerrera uniformidad, en su tradicional y específica simbología, en su especial música e inigualables himnos, en su manera de desfilar y, finalmente, en un conjunto de gestos propios y específicos del Tercio que lo caracterizan en su vocación permanente de vanguardia y campaña. Mística, en definitiva, que los convierte a todos estos hombres y mujeres en damas y caballeros legionarios, soldados de brava Legión, íntimamente cohesionados, plenamente identificados con su espíritu y altamente preparados para el combate. En mi opinión, todas estas circunstancias hacen distinta a La Legión. Y, desde luego, ser reconocidos por nuestros conciudadanos nos llena de orgullo y satisfacción, nos impulsa y da energías para continuar preparándonos, y nos refuerza moralmente, factor determinante para mantener la voluntad de vencer ante las adversidades.

P.- A pesar de que la Legión es conocida, ¿cree que se conoce verdaderamente su historia o que, por el contrario, priman más los clichés?

R.- Creo que, aun siendo consciente de que hay excepciones o de que las generalizaciones conducen a errores de apreciación y no deben ser utilizadas como herramienta para juzgar a los individuos, los españoles en general, somos menos dados a cuidar y conocer nuestra historia que otros pueblos. Y también me parece que, en España, y sobre España, ya surjan de dentro o de fuera de nuestras fronteras, históricamente han tenido y tienen cierto grado de predicamento entre la sociedad española algunos clichés y leyendas negras: aunque aquellos y éstas puedan contener algunas verdades, suelen dar una visión sesgada, parcial e interesada, así como tener un fuerte carácter difamatorio, pues responden en sus orígenes, o en su difusión posterior, a intereses contrarios a aquellos sobre los que se vierten. Y La Legión, no es ajena a estas circunstancias.

No obstante, pienso que lo que prima en el conocimiento que tiene la población, de manera mayoritaria, sobre La Legión, lo constituye, lo que hemos hecho en el pasado cercano, lo que somos y nos ve hacer en el presente, y lo que podemos, y ella confía que podemos, hacer en el futuro próximo. Y esto es lo verdaderamente importante y trascendente.

P.- Ceuta está especialmente unida a la Legión, a su historia y sus tradiciones, ¿es habitual este reconocimiento en otras ciudades?

R.- Evidentemente Ceuta y La Legión tienen una estrecha relación y están especialmente unidas; no en balde, a Ceuta se le conoce en su relación con ella, como ‘La Cuna de La Legión’, pues, fue la ciudad elegida por el teniente coronel Millán Astray para fundarla. Aquí, además de tener su sede el Tercio Duque de Alba, se ubican acuartelamientos históricamente legionarios y es en ella, el lugar en el que muchos legionarios y sus familias han echado raíces. Pero, además, dado el despliegue actual y pasado de las Unidades Legionarias, ciudades como Melilla, Málaga, Ronda o Almería, gozan también de especiales vínculos con las Unidades Legionarias que abrazan. Y, también, por medio de los desfiles procesionales, fundamentalmente, durante la Semana Santa, se han estrechado lazos con muchos pueblos, especialmente de Andalucía, pero también de la Comunidad Valenciana o de las dos Castillas, siendo recibidos con entusiasmo en todos ellos. De hecho, el Tercio Duque de Alba añade a la profunda identificación con Ceuta, un enorme cariño hacia las ciudades de Algeciras, Jaén, Alora y Vélez-Málaga, poblaciones que nos reconocen y se vuelcan en sus calles cuando hemos acompañado a sus procesiones.

P.- ¿Cómo es la vida diaria de los legionarios en Ceuta? ¿Cuál es su trabajo?

R.- Si hay una palabra que sintetiza y califica la vida diaria y el trabajo que desarrollan los legionarios, yo emplearía el término exigente. Definir la vida diaria en unas líneas resulta complicado, pues aunque existe un marco general para las jornadas y horarios de trabajo, los ejercicios de adiestramiento en la península, las jornadas de instrucción continuada, las instrucciones nocturnas, las guardias, los cometidos de guarnición, y los actos institucionales, suponen modificaciones y ampliaciones del horario habitual, que, en realidad, no son más que consecuencia de la intensidad, de la dureza y, en definitiva, de la exigencia de estas actividades de preparación y de la total disponibilidad para el servicio que requieren por parte de todos y cada uno de los componentes del Tercio.

Definir genéricamente el trabajo que desarrollan es por el contrario sencillo, pues se trata de ejecutar todas aquellas actividades que lo preparen, táctica, física y técnicamente para cumplir las demandantes misiones que se le ordenen, así como también aquellas otras que lo mantengan psíquica y moralmente equilibrado e identificado con los valores de la sociedad a la que sirve. Explicar en breves líneas la programación intensa y equilibrada de todas ellas, sin embargo, ya no sería una tarea tan sencilla.

P.- Dentro de su vocación de servicio, ¿cómo es la colaboración con la Ciudad Autónoma? ¿En qué tipo de emergencias o situaciones se da?

R.- El Tercio Duque de Alba está encuadrado en la Comandancia General de Ceuta y, efectivamente, dentro de su vocación de servicio, su disponibilidad es total para el cumplimiento de aquellas misiones en las que sus capacidades militares puedan aplicarse y le sean ordenadas. Las colaboraciones con la Ciudad Autónoma se canalizan, en consecuencia, a través de la Comandancia, y en todo momento, cuando éstas se han producido, se han realizado con total normalidad. En cualquier caso, la Comandancia es la que determinaría las actuaciones a realizar y los procedimientos a aplicar por parte del Tercio. En términos generales, las misiones o tipos de operaciones a realizar, como ya se han hecho cuando se han requerido, serían las relativas a la colaboración o apoyo a autoridades civiles o FCSE, para preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas.

P.- ¿Qué hitos de la Legión destacaría ahora que se acerca el centenario de su fundación?

R.- Casi cien años de vida legionaria dan para mucho. Los hitos a destacar que han jalonado esta historia de culto al valor, al honor y a la Patria, son realmente innumerables. Y no me siento capaz de sintetizarlos en el marco de esta entrevista, porque, además, estoy seguro, me olvidaría de algunos tan importantes o más que los que citara. Tenga en cuenta que desde la concepción, gestación y organización de La Legión bajo la batuta del Teniente Coronel Millán Astray, especialmente, durante el año 1920, y, en concreto, desde la fecha del alistamiento del primer legionario en Ceuta, el 20 de septiembre de 1920, hasta nuestros días, la contribución de La Legión al servicio de la Patria ha tenido un altísimo precio: casi 10.000 muertos y 36.000 bajas. Creo que estas cifras hablan por sí solas.

P.- Aunque quedan cuatro años, ¿se está trabajando ya para configurar los actos del centenario de la Legión? ¿Se celebrarán los actos principales en Ceuta como Cuna de la Legión?

R.- Sí, ya se han iniciado los estudios sobre qué hacer y cómo organizar el centenario. De hecho, se ha constituido un grupo de trabajo dirigido por el Excmo. Sr. General de la Brigada de La Legión, D. Juan Jesús Martín Cabrero, que empezó el año pasado con estudios, análisis y propuestas para determinar las actuaciones a llevar a cabo con motivo del Aniversario durante el año 2020. Desconozco sí definitivamente se celebrarán actos principales en Ceuta. No obstante, es mi parecer, que Ceuta como Cuna de La Legión tiene que tener un papel relevante en el Centenario y estoy seguro de que, en el Cuartel de García Aldave, Posición A de los tiempos fundacionales, y en el histórico y pleno de simbolismo legionario Acuartelamiento del Serrallo, así como en el Museo y la Representación de La Legión, les asignarán actuaciones y tendrán su protagonismo en el marco de los actos que se celebren con ocasión del Centenario.

P.- ¿Qué retos tiene por delante la Legión?

R.- La Legión y el Tercio Duque de Alba tienen como reto fundamental para el futuro continuar sirviendo a España y a los españoles en los puestos de mayor riesgo y fatiga, siendo fiel a sus principios, en la vanguardia extrema y allá dónde se le requiera. El Tercio Duque de Alba tiene el reto de permanecer en total disponibilidad para cuando la ocasión se presente y la Comandancia General de Ceuta lo ordene, buscando la excelencia en su preparación y cumpliendo con exactitud y profesionalidad las misiones permanentes encomendadas.