El PSOE reclama que se actualicen las pensiones aún sin Presupuestos

EL PUEBLO

Domingo, 18 de septiembre de 2016

Ante la situación de bloqueo político que existe en España y la falta de Gobierno, y la posibilidad de que no haya nuevos Presupuestos Generales del Estado, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado ante la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que el Gobierno en funciones apruebe por decreto-ley, en caso de prórroga presupuestaria, el incremento de las pensiones públicas y las retribuciones de los empleados públicos. Un incremento que, recuerdan los socialistas, anunció su secretario general, Pedro Sánchez, en la pasada sesión de investidura de Rajoy.

En el apartado 4 del artículo 134 de la Constitución, recuerdan desde el PSOE, se señala que si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos; arbitrando así un mecanismo automático que impide la paralización de la actividad estatal. Por ello, el secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ya se pronunció sobre lo que entiende que es una “instrumentalización y utilización de las instituciones públicas con fines partidarios por parte del Gobierno en funciones de Rajoy”, tras amenazar este con que “si no hay nuevos Presupuestos Generales del Estado, los funcionarios y pensionistas no verían actualizados sus sueldos ni sus pensiones”.



Interés general

Para Hernández, “el incremento de las pensiones públicas es una medida de incuestionable interés general, especialmente tras los cambios introducidos por la Ley 23/2013 en el mecanismo de revalorización que se desvincula de la garantía del poder adquisitivo y condena a los pensionistas a un progresivo empobrecimiento.

Una situación que, lamenta el socialista, “se ha visto agravada por las medidas adoptadas por el Gobierno en menoscabo de sus derechos, como el copago farmacéutico, que en Ceuta sigue existiendo”.

Igual se manifiesta Hernández sobre las retribuciones de los empleados públicos. Y es que, señala, este colectivo “se ha visto particularmente afectado por la crisis económica y sus han perdido poder adquisitivo de forma muy acusada en los últimos años”.

Desde el PSOE recuerdan que, desde la aprobación de la Constitución, se han probado decretos-ley por gobiernos en funciones sin que se haya cuestionado su capacidad para hacerlo, incluyéndose en la mayoría de los casos disposiciones por las que se modificaban los créditos presupuestarios vigentes. Por ello entienden que no hay nada que impida que en este caso se apruebe la iniciativa del PSOE para no perjudicar a pensionistas y funcionarios.