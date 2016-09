El Deportivo UA Ceutí quiere iniciar la liga con buen pie en La Palma

EL PUEBLO

Domingo, 18 de septiembre de 2016

fútbol-sala / división de honor juvenil

El Deportivo UA Ceutí comienza su andadura en la División de Honor Juvenil en el feudo del Smurfit Kappa de La Palma del Condado este domingo a la una de la tarde. El conjunto unionista que sigue dirigido por Rachid y Lorente buscará su primer triunfo a domicilio de la temporada.

Tercera temporada seguida que el Deportivo UA Ceutí juega en la máxima categoría juvenil de fútbol-sala con el objetivo de realizar una buena temporada que le permita luchar por las primeras posiciones y poder seguir formando jugadores para el primer equipo en el que jugadores como Iván o Mohamed han sido habituales en los partidos de pretemporada de la UA Ceutí.

Para empezar uno de los desplazamientos más largo de la temporada y ante un rival siempre complicado, pues la pista onubense no es nada fácil y los equipos no suelen ganar con facilidad, aunque en esta categoría apenas vale la referencia de una temporada a otra por aquello de que los jugadores cumplen de edad y tienen que pasar a la categoría senior y todo depende de la nueva ‘camada’ que llegue al equipo.

El conjunto dirigido por Rachid no ha jugado muchos amistosos pero si ofreció una buena imagen en el ‘Memorial Armando Fernández’ en el que llegó a empatar frente al conjunto del Ciudad de Ceuta de la Tercera División.

El equipo unionista si juega con esa intensidad seguro que ofrecerá una buena imagen en La Palma del Condado e incluso pueda luchar por los tres puntos en juego.



“Una incógnita”

El técnico ceutí Rachid ha comentado que “el debut en esta categoría es una incógnita pues en los primeros partidos no se sabes que te vas a encontrar pues cada año los equipos cambian mucho por aquello de los jugadores que cumplen la edad. La verdad es que no se nada del rival y hasta que no pasen varias jornadas no veremos como serán los equipos esta temporada”.

Sobre su equipo, el técnico del Deportivo señaló que “hemos realizado una buena pretemporada y estoy contento con el equipo. Tenemos muchas ganas de que esto comience y a los jugadores los veo con mucha ilusión”.

Rachid cuenta para este inicio de competición con los siguientes jugadores: Cristian, Zakarías y Mezquini como porteros; Álex, Pipo, Mohamed, Chuli, Iván, Sufian, Mario, Abubaker, Said, Hamza y Mohamed Oulad.