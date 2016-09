Las dos plantas de descontaminación no quieren más chatarra “ilegal”

V.S.C

Lunes, 19 de septiembre de 2016

Las dos empresas han tratado toneladas de chatarra y restos de vehículos que se ha encargado de recoger Obimasa, pero no quieren seguir haciéndose cargo de esta chatarra si no se actúa contra los desguaces ilegales que están perjudicando también su actividad y así lo traslada Juan Redondo, presidente de Los Verdes. El líder de la formación ecologista explica que en el Plan de Empleo se ha creado una brigada especifíca para limpiar zonas como Arcos Quebrados donde de manera continua se arrojan los desechos de vehículos que son tratados en estos depósitos. No obstante, para Redondo esta no es la solución sino “un parche” que no sirve nada más que para paliar las consecuencias de no actuar directamente contra el origen del problema, que son los desguaces ilegales.