Búscome acusa al Gobierno de no facilitar la participación ciudadana

Lunes, 19 de septiembre de 2016

La asociación, a través de un comunicado, cuestiona la validez de los acuerdos plenarios y “la poca capacidad de fiscalización y seguimiento de los mismos”.



Aunque no especifican cada una de las promesas registradas en la Asamblea, desde Búscome sí detallan una que les afecta directamente como la iniciativa del grupo socialista para favorecer la posibilidad de que la ciudadanía pudiera presentar iniciativas en los plenos, siempre que llevara un número de firmas a determinar. “La Ciudad no ha hecho ningún gesto para regular esta normativa y no ha establecido medidas para fomentar esta opción democrática y transparente”, lamentan desde la asociación para añadir: “Hasta la fecha no se ha presentado ninguna propuesta de la calle, pero no por dejadez de las personas, sino porque no se han establecidos los cauces oportunos, no se ha dado la información necesaria y nadie sabe cómo tiene que presentar una propuesta ni dónde están esas oficinas de atención al público”.



Para Búscome, “esto es una muestra del poco interés que despierta el Reglamento de Participación Ciudadana”. Y es que, aseguran desde la asociación, “al Gobierno Local no le interesa el hecho de que la gente pueda controlar, fiscalizar o participar en su gestión, y a la oposición se le olvida que tiene que luchar cada día por este derecho democrático”. La web de la Ciudad, critican, es “un pase a la opacidad y un foro de propaganda únicamente electoralista”, en lugar del sistema de consulta y recogida de información que debería ser.