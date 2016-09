Maribel Pérez, psicóloga de AFA: «En Ceuta hay entre 300 y 400 personas que sufren Alzheimer, pero no están censadas»

Luis Corbacho

Lunes, 19 de septiembre de 2016

Este próximo miércoles, 21 de septiembre, se celebrará el Día Mundial del Alzheimer. Por este motivo este diario entrevistó a Maribel Pérez, psicóloga de Afa (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer). “Formamos parte de la Confederación Nacional de todas las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer y estamos en contacto activamente y participamos en las actividades propuestas”, indicó Pérez. Con respecto a la investigación para lograr una cura al Alzheimer su impresión es que “hay buenos investigadores aquí en España, pero el problema económico es el que lo frena un poco”. De todas formas Pérez es optimista y espera que algún día, no muy lejano, se encuentre una cura para esta enfermedad.





Pregunta.- ¿Con cuántos usuarios cuenta AFA en Ceuta?



Respuesta.- En total usuarios directos ahora mismo son en torno a 85 los que atendemos. Luego hay que sumar las familias, lo que son los usuarios y cuidadores y luego lo que es el entorno. Habría que contar los usuarios indirectos de cada familia.



P.- ¿Cuál es el trabajo diario que se realiza en AFA?



R.- En AFA tenemos por una parte el Centro de atención diurna que son los talleres a los que acuden diariamente nuestros usuarios a realizar estimulación cognitiva y luego está el programa de ayuda a domicilio que es muy amplio, que comprende tanto lo que es el servicio de aseo, el servicio de acompañamiento, el servicio de fisio a domicilio y luego ya lo que es el apoyo psicológico y social que damos tanto la integradora social como yo.



P.- ¿Con cuánto personal cuenta AFA en Ceuta?



R.- Somos nueve en total, además de la junta directiva. Somos nueve trabajadores que formamos la integradora social, la administrativo, cuatro auxiliares de enfermería y de ayuda a domicilio, un conductor, que también es auxiliar, la fisioterapeuta y yo.



P.- ¿Cómo va el proceso de traslado a un nuevo local?



R.- La semana que viene vamos a empezar la mudanza y ya para el mes de octubre esperamos estar instalados. Están terminando con el tema de las obras y demás.



P.- ¿Dónde están las instalaciones actuales y cuáles eran sus limitaciones?



R.- Ahora mismo estamos en Pasaje Romero, junto a la calle Méndez Núñez y al Colegio de los Agustinos. Nos vamos a la calle Juan I de Portugal, Residencial Joaquín Lario. Es más grande y vamos a tener más espacio para atender a nuestros usuarios con mejor calidad. También tenemos previsto atender a los usuarios con deterioro grave que es lo que ahora mismo no podemos atender en las instalaciones actuales.



P.- Hablando en términos generales, ¿qué es el Alzheimer?



R.- El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que comienza afectando sobre todo al área de la memoria, con olvidos que van surgiendo, y después conforme pasa el tiempo afecta a otras áreas mentales, como el lenguaje, el habla, el razonamiento. Conforme avanza también afecta a funciones motoras. La persona empieza a olvidar cómo se camina, cómo vestirse, un poco todo.



P.- ¿Cuántas personas se estima que sufren Alzheimer en Ceuta?



R.- En la actualidad no hay un censo de pacientes, pero a finales de junio nuestra asociación firmó un convenio con el Ingesa entre otras cosas para crear un censo de pacientes. Se estima que hay entre 300 y 400, pero no están censadas. Con lo cual es un proyecto que Afa Ceuta tenemos en común con el Ingesa, de crear un censo de paciente. Ahora estamos liados con el día 21 y tal y estamos en ello, pero ahora mismo estamos en otras prioridades.



P.- ¿Cree que la sociedad ceutí está suficientemente concienciada sobre la enfermedad del Alzheimer?



R.- Esto es un poco como todo. Cuando nos toca realmente es cuando nos damos cuenta de todo lo que conlleva la enfermedad y de que queda mucho por hacer. Esta enfermedad la sufre el enfermo, pero la padece el cuidador. Lo que hace falta es que por parte de los distintos organismos se tenga un poco más en cuenta el valor del cuidador, que es lo que este año se está transmitiendo también desde la Ceafa, que es la Confederación Española de todas las afas, todas las asociaciones de las que forman parte.



P.- ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? ¿Cómo puede saber una familia que uno de sus miembros sufre Alzheimer?



R.- Cada enfermo es un mundo. Cada persona lo manifiesta de una determinada manera. Lo que sí se suele notar al principio es que la persona va teniendo pequeños olvidos. Hay casos en los que lo quieren tapar, lo ocultan a la familia. Los podemos ver un poco más depresivos, como que ya no tienen ganas de hacer cosas, porque a lo mejor olvidan como hacer determinadas cosas y no quieren que esto quede al descubierto ante sus familiares. Empiezan con problemas de memoria, olvido, se dejan el gas abierto, las luces, y ya poco a poco se va evolucionando. También afecta mucho a la capacidad del habla, comienzan las afasias. Olvidamos los nombres, por ejemplo sé que esto es para escribir pero no recuerdo que se llama bolígrafo. Todo eso va avanzando hasta lo que es una degeneración de todas las funciones tanto cognitivas como motoras del ser humano.



P.- ¿A partir de qué edad se suele manifestar esta enfermedad?



R.- Tenemos casos desde 50 años, que sería un Alzheimer precoz, hasta personas en las que los síntomas aparecen a partir de los 80 o personas un poco más jóvenes. Desgraciadamente es como una lotería y toca a diversas edades.



P.- ¿Cree que algún día se encontrará curación al Alzheimer?



R.- Esperemos que sí. Tenemos grandes investigadores en nuestro país y la cosa va avanzando. Se han descubierto muchas cosas sobre los mecanismos de cómo se van degenerando las células y las neuronas. Mientras no haya una cura que se avance en el tratamiento.



Un tratamiento eficaz no hay, el tratamiento actual lo que hace es intentar que el deterioro no avance, pero no lo frena en la mayoría de los casos. Eso sería lo ideal, que se frenaran los síntomas y se revirtiera..