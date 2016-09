El fotógrafo ceutí Kike Ayala expone sus imágenes en Rivas Vaciamadrid

LUIS CORBACHO

Lunes, 19 de septiembre de 2016

Ceuta cuenta con numerosos artistas que residen fuera de la ciudad. Uno de ellos es Kike Ayala, fotógrafo ceutí residente en Rivas Vaciamadrid, en la comunidad autónoma madrileña. Ayala estudió Informática en Madrid. Su afición a la fotografía es de toda la vida en Ceuta y desde la época de carrete, de la fotografía analógica.



Ayala expuso ayer a este diario que “hará unos 7 años mi hermana Mari Carmen me regaló una cámara digital y ahí le cogí el gusto y empecé a trabajar. Primeramente estoy colaborando como fotógrafo de prensa en un medio local en Rivas Vaciamadrid, se llama Rivas actual, un periódico local”.



El fotógrafo ceutí ha sabido adaptarse de la fotografía analógica a la digital, explorando los numerosos recursos que ofrece la fotografía en la actualidad.



Portadas de Marca



Hace tres años el periódico se cerró en papel y ha quedado en formato digital. “Mi mayor trabajo es de fotografía, tambien hago eventos, muchas fotos deportivas, he cedido fotos mías para la portada del Marca y también en el As”. Los principales periódicos deportivos han llevado fotografías de este autor ceutí.



Profesionalmente lleva dedicándose a la fotografía desde el año 2009. “A partir del regalo de mi hermana me animé más. Yo tenía claro que como todo en la vida se aprende practicando mucho y me dirigí a los medios locales y me respondió Antonio, el director de la revista, y me ofrecí como colaborador”.



A Ayala le gustaba “el fotoperiodismo porque conoces a gente, sales mucho a la calle y gracias a eso he podido hacer esta exposición. He conocido a gente de la Casa de Andalucía. Gracias a mi colaboración en Rivas actual uno de los eventos que cubro son las Jornadas flamencas de la Casa de Andalucía”.



Esas jornadas son uno de los eventos que organiza la Casa de Andalucía. “Rivas es un sitio muy activo a nivel social y cultural. Hoy hacen los aperitivos flamencos, de 13 a 16 traen a artistas flamencos mientras la gente se toma algo. Eso voy a cubrirlo para la revista”, explicó el fotógrafo ceutí.



Por su parte el sábado flamenco consiste en actuaciones de gente conocida que viene a actuar a Rivas Vaciamadrid.



De esta forma entró en contacto con Paco Torres, presidente de la Casa de Andalucía. Uno de los múltiples eventos que organiza son las Jornadas del bonito y el atún en septiembre. “En esta época es cuando se pesca el atún y el bonito en la zona de Barbate, Chiclana o Zahara. Hacen marmitako, ayer hicieron un taller de conservas al vacío”, relató.



Hablando con Paco Torres “me comentó y le dije que tenía un reportaje de las almadrabas en Ceuta para ambientar las jornadas del bonito y el atún. Le pareció buena idea y ahí surge el por qué de la exposición”.



Estas fotografías “es la primera vez que se muestran, se hizo un reportaje en la revista digital con una galería de fotos en 2013, el año en el que se hicieron estas fotos. En total son 38 imágenes y lo que se ilustra es la pesca con el arte de la almadraba”.



Ayala se embarcó en el Muelle Alfau “con la gente de Atunasa en un pesquero y nos fuimos a la almadraba. Estuvimos esperando unas horas hasta que la marea cambió y pudo entrar el pescado. Salimos a las 7 de la mañana y empezaron a faenar a media mañana”.



En esta exposición, que se inauguró el pasado jueves, “ilustro cómo levantan el copo, las redes de la almadraba y van cerrando hasta que cogen con una cesta grande el pescado y lo echan en unos contenedores. La pesca con el arte milenario de la almadraba es la primera parte de la exposición. La segunda parte es el salado y secado del pescado en las volaeras de Juan XXIII, en concreto en la volaera del Fai”.



En Rivas “es curioso que aquí hay una chica que yo conocí que trabaja en Telemadrid y me va a hacer una entrevista para un programa de Telemadrid, Diario de la noche, un noticiario que emiten a las 11 de la noche”.



Los medios locales se han hecho eco de esta exposición de un ceutí reconocido fuera de su ciudad. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 30 de octubre en la Casa de Andalucía en Rivas Vaciamadrid. “El horario de visitas es por las tardes. Tienen actividades, mientras esté abierto se puede visitar”, expuso.



Agradecimientos



Finalmente Ayala agradeció a la Casa de Andalucía en Rivas Vaciamadrid “por haberse interesado y sobre todo al personal de Atunasa que se portó muy bien y a la gente de la volaera del Fai por dejarme hacer el reportaje allí”.



Un reportaje que se puede ver en Madrid.