Los comerciantes valoran de forma positiva el Mercado Cervantino

LUIS CORBACHO

Lunes, 19 de septiembre de 2016

El Mercado Cervantino llegó ayer a su fin y es hora de hacer balance. Durante cuatro días los ceutíes y los visitantes han podido disfrutar de puestos de artesanía, gastronomía y hostelería, así como de diversas animaciones.



Maite Selles, regidora del Mercado, de Konfusión Servicios Temáticos, manifestó ayer por la tarde a este diario que “la valoración es que estamos en la línea de cada año. Mucha aceptación por parte del público. La idea del Mercado Cervantino no ha sido mala, las obras inspiradas en el Quijote han gustado mucho. Estamos muy contentos. Los comentarios de los puestos son positivos”.



Manuel Ruiz, de La cañada del capitán, comentó a este medio que “al cambiarnos a una semana que sea un poco más tarde la gente ya por el tema de los colegios creo que por la noche se está deteriorando un poco más el público, está más tranquilo. Antes aguantaba más tarde y ahora se están marchando antes”.



El sábado “hubo bastante gente, así que estamos bastante contentos. Estuvimos hasta las dos de la madrugada”.



Su impresión es que “tendríamos que haber abierto el sábado por la mañana. Es buena idea tener todo el día abierto, para el que no pueda acudir por la noche que venga por la mañana”, indicó Ruiz.



En cuanto a si este año el Mercado tuvo más público que el año anterior su respuesta es que “es por el estilo. Más o menos vamos en la misma línea. Llevamos viniendo varios años y estamos muy contentos”.



Lo que más se está vendiendo es el queso de leche pasteurizada que ha recibido este año el primer premio en Villaluenga del Rosario (Cádiz).



Por su parte Alba Fernández, del puesto de artesanía Veralmar, señaló que “ha ido bien la cosa, lo que pasa es que se ha notado mucho las fechas. A mediados de mes es la vuelta al cole y la compra de libros y de material y se ha notado mucho el bajón que ha dado de ventas este año por las fechas”.



El año pasado “se hicieron más ventas que este”. Su opinión es que “en verano sería bastante mejor porque hay muchos puestos de vestidos, de complementos, que se pueden disfrutar más durante el verano. Los primeros fines de semana de septiembre han sido mejor que ahora, porque se nota mucho que ha empezado el cole y la gente viene más a mirar que a gastar”.



Fernández también dijo que “la ciudad en algunos periodos de tiempo tiene muy poco movimiento y en verano sería para promover el tema del turismo en otro fin de semana entre julio y agosto”.



En cuanto a ventas “se ha vendido un poco de todo, algún pantalón, alguna falda, un par de tapices y luego pulseras y llaveros también se han vendido. Ayer (por el sábado) se hicieron muchas trenzas y las niñas han quedado muy graciosas”.



Cusi Peralta, de La Perla, señaló que “es el sexto año que vengo. No he notado ninguna diferencia. La gente se ha volcado en el Mercado porque hay uno solo al año. Los clientes han vuelto a venir, a coger algún detallito hasta para Navidad. Como el año pasado más o menos, como todos los años. En la península sí que se nota el bajón, ha sido un año bastante duro, pero aquí parece que la economía no está tan mal”.



De su lado Juanma Lombardo, del puesto de golosinas, explicó que “las ventas han ido muy bien, igual que el año pasado más o menos. El balance de todo el Mercado es muy bueno”. El tipo de público es “sobre todo niños, pero también han venido mayores y personas de la tercera edad comiendo caramelos”, explicó.



Carlos Morillo, de Esencia Extremeña, procede de Castuera (Badajoz). “De momento va bien. Hoy es el día que queda que marca el final. Por ahora el sábado hubo mucha gente y hoy espero que también sea como ayer”, añadió Morillo.

En cuanto a si este año estuvo mejor su respuesta fue que “más o menos igual que el año pasado. El domingo es el día que marca el Mercado mejor o peor, pero de momento va más o menos igual”.



Este puesto ofrece tres piezas ibéricas por diez euros. “Tenemos lotes que salen bastante más económicos y van con queso y con embutidos”, añadió.