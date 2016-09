Una década regresando al medievo en septiembre

EL PUEBLO

Lunes, 19 de septiembre de 2016

Ceuta lleva una década teniendo una cita con el medievo en el mes de septiembre. Un viaje en el tiempo que hace más amena la vuelta al ‘cole’ y a la que fielmente acuden año tras años centenares de ceutíes. Así, esta actividad se ha consolidado en el panorama cultural de la ciudad siendo una de las citas más importantes a lo largo del año. Para ello hay que estar a la altura e ir innovando en la organización. Este año se ha logrado tirando de Cervantes y el aniversario de su fallecimiento hace cuatro siglos.

Aunque en esencia este mercado es el mismo, se han podido ver novedades en sus actividades y también en su ambientación. El Mercado Medieval se ha adherido a Ceuta para pasar a formar parte de una tradición que anima a los ciudadanos a salir a la calle y a disfrutar de actividades al aire libre, a consumir y a estar en familia. Es una iniciativa de las que se echan en falta en una ciudad que los fines de semana se caracteriza por quedarse desierta tras la partida de muchos de sus vecinos hacia la península para encontrar las actividades que aquí brillan por su ausencia.

Por eso, el Mercado Medieval debe ser un ejemplo de lo que se puede hacer y de lo que se puede conseguir. No obstante, no es el único, para beneficio de los ceutíes, y otras actividades se van consolidando año a año como la Noche en Blanco. Pero estas ofertas culturales y de ocio son escasas y parecen no ser una prioridad. Este es un campo por explotar en el que está casi todo por hacer y los ceutíes están a la espera de que se organicen más y mejores actividades que les animen a salir a la calle.

No obstante, el primer intento de cualquier iniciativa puede no ser exitoso, pero no ha de tomarse como excusa para desistir de ofrecer a los ceutíes más alternativas culturales y de ocio. Esta es una tarea pendiente que no se puede postergar más porque más ocio significa evitar la fuga de ceutíes y favorecer la llegada de turistas, lo que redunda en un mayor gasto en el sector servicios y en un incremento de la actividad.