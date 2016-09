UGT denuncia que Ángel Gómez aún no ha devuelto la Medalla

EL PUEBLO

Martes, 20 de septiembre de 2016

La FeSP-UGT exige que se cumpla la sentencia y crítica a la Ciudad y al ex jefe de la Policía Local por no haber devuelto la Medalla al Mérito de la Policía.

El Sindicato de Policía Local de la FeSP-UGT de Ceuta lamentó ayer que transcurridos cuatro meses desde que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta anulara la concesión de la Medalla al Mérito de la Policía Local al superintendente Ángel Gómez, “se haya visto obligado a pedir la ejecución de la sentencia ante la inacción tanto del propio Ángel Gómez como de la Administración Autonómica”.

Recordaron que la sentencia era “meridianamente clara y no fue recurrida por la Ciudad”. Explican desde el sindicato que “el juez de lo Contencioso-Administrativo, de forma taxativa, anuló la concesión de la medalla policial porque el ex superintendente no reunía ninguno de los requisitos”. La sentencia se comunicó a las partes en el mes de mayo y desde entonces tanto el propio Ángel Gómez como la Ciudad “han obviado su cumplimiento, obligándonos a tener que solicitar al Juzgado que la sentencia se cumpla en todos sus términos”.

“Resulta lamentable que hayamos tenido que llegar a estos extremos de exigencia de cumplimiento de la Sentencia a una Administración cuya premisa principal debe ser el cumplimiento estricto de la legalidad. De hecho, en la mayoría de los casos, se apresura a exigir de forma ejecutiva el cumplimiento de sentencias contra otros funcionarios cuando la sentencia les es favorable. Y por otro lado, creemos que al conocer la sentencia, simplemente por dignidad, el propio Ángel Gómez se tenía que haber apresurado a devolver la medalla, en lugar de hacerse el sueco. En estas cosas es donde cada persona demuestra su calidad”, señala la central.

Por otro lado, resulta “bochornoso que a preguntas de un medio de comunicación el señor Hachuel argumentase que tenía que leerse la sentencia antes de ejecutarla.