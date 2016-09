‘No me pises que llevo chanclas’, en la Sala Bloom

EL PUEBLO

Martes, 20 de septiembre de 2016

La Sala Bloom continúa acogiendo conciertos de artistas. La semana pasada le tocó el turno a la chirigota ‘Los serenísimos’ y el próximo 1 de octubre actuará el conocido grupo No me pises que llevo chanclas. El espectáculo comenzará a las 23:30 horas. Los interesados en acudir deben saber que las entrada anticipadas cuestan 15 euros y en la puerta saldrá por 18 euros. El teléfono de contacto es 616 43 23 28.

La Sala Bloom continúa acogiendo conciertos de artistas. La semana pasada le tocó el turno a la chirigota ‘Los serenísimos’ y el próximo 1 de octubre actuará el conocido grupo No me pises que llevo chanclas. El espectáculo comenzará a las 23:30 horas. Los interesados en acudir deben saber que las entrada anticipadas cuestan 15 euros y en la puerta saldrá por 18 euros. El teléfono de contacto es 616 43 23 28.

Los ceutíes que acudan podrán disfrutar de un grupo que este año cumple 30 desde su formación. Sus características son que es una formación en la que las letras tienen un marcado componente de humor. Los integrantes actuales son Pepe y Álvaro Begines, Pepe Linero y Salvador Romero. El origen del grupo es la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca.

No me pises que llevo chanclas es un grupo musical español de pop rock formado en 1986, convirtiéndose en el grupo que más vendió en Andalucía en 1990 con su particular estilo de pop humorístico denominado agropop.

Sus conciertos siempre despiertan gran expectación, sobre todo en Andalucía, convirtiéndose en 1992 en el único grupo que repitió actuación en directo en la Exposición Universal 92 de Sevilla, el 11 de agosto y en la clausura, el 12 de octubre.

Ese mismo año la banda al completo presentaba un programa vespertino los sábados por la tarde en el canal de televisión autonómico Canal Sur, llamado ‘Y tú de quién eres’, donde interpretaban canciones de sus discos, improvisaciones, o presentaban nuevos artistas (‘los telenoveles’). Esta aventura televisiva continuó en solitario en 2001 cuando Pepe Begines presentó la primera etapa de ‘De punta a cabo’ en Canal 2 Andalucía.

Pepe Begines inició una carrera en solitario con sus discos ‘Gira Mundial’ (2002, junto a Kiko Veneno), ‘Mi propia película’ (2004) y ‘Live in Lisboa’ (2007), este último bajo el seudónimo de Pepe El Lusitano. También ha trabajado en televisión. El grupo vuelve a estar de gira por distintas ciudades y recalará en Ceuta para disfrute de sus fans ceutíes.