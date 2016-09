Ceuta jugará ante Castilla La Mancha y La Rioja

EL PUEBLO

Martes, 20 de septiembre de 2016

FÚTBOL / PRIMERA FASE DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES

Las selecciones de Ceuta Sub-16 y Sub-18 se medirán a La Rioja y Castilla La Mancha en la 1ª Fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol, tras el sorteo celebrado este lunes, 19 de septiembre, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas según informa el Gabinete de Prensa de la Federación de Fútbol de Ceuta.

Los ceutíes deberán viajar del 27 al 29 de diciembre a tierras manchegas (sede por determinar) para enfrentarse a los anfitriones, y a un equipo riojano al que ya se midió la temporada pasada en nuestra ciudad.



Los grupos

Las 19 selecciones participantes han quedado distribuidas en 6 grupos de la siguiente manera:

Grupo A (sede I. Baleares): Melilla, lslas Baleares, Extremadura y Cataluña.

Grupo B (sede C. Valenciana): Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Grupo C (sede Madrid): Canarias, Madrid y Región de Murcia.

Grupo D (sede Cantabria): Galicia, Cantabria y Navarra.

Grupo E (sede C. La Mancha): La Rioja, Castilla La Mancha y CEUTA.

Grupo F (sede Aragón): País Vasco, Aragón y Principado de Asturias.

El presidente de la FFC D. Antonio García Gaona ha estado presente en dicho sorteo.