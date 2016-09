El juez archiva la querella contra Román, Martínez y el Interventor por los pagos a Ceuta Televisión

A.M.

Miércoles, 21 de septiembre de 2016

El juzgado de Instrucción número 5 ha dictado orden de sobreseimiento y archivo de la querella presentada por la asociación ‘Conciencia Libre’ contra la consejera de Hacienda, Susana Román, el interventor de la Ciudad, José María Caminero, y el ex consejero de Hacienda y senador por Ceuta Guillermo Martínez.

Hay que recordar que la denuncia se basaba en unos supuestos pagos irregulares a la empresa Ángulo de Ceuta, editora de Ceuta TV, para la emisión de publicidad en televisión, tras la existencia de una sentencia del Tribunal de Superior de Justicia de Andalucía respecto a la concesión de la licencia de TDT a esta empresa, una sentencia dictada en 2012 que nunca se requirió que fuera ejecutada y de la que la empresa Ángulo de Ceuta no tuvo noticia hasta dos años después de su emisión.

En este sentido, la Asociación alegaba que los hechos podrían ser constitutivos de tres delitos distintos: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y desobediencia a resolución judicial.

Sin embargo, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de Ceuta, señala en su auto que “de lo actuado no parece debidamente justificada la perpetración de los delitos que han dado motivo a la formación de la causa”.



Prevaricación administrativa

El magistrado especifica que respecto al primer presunto delito de prevaricación administrativa “de las diligencias practicadas no se deduce prueba alguna que acredite que los investigados hayan dictado resolución de contenido administrativo contraria a la Ley o al Derecho y que como consecuencia de ello se haya causado un resultado injusto”. Además, el auto señala que “tal y como manifestó la investigada Susana Román, al tiempo de su declaración, si bien ocupa actualmente el cargo de consejera de Economía y Hacienda, en el momento del dictado de la Sentencia por el TSJA en mayo de 2012 era consejera de Fomento”, añadiendo que “su participación en el dictado de alguna resolución de concesión de publicidad institucional a la entidad ‘Angulo Ceuta S.L.’ era nula”

En términos “similares” se pronunció el Interventor de la Ciudad, quien matizó que “su función se limita a la fiscalización de las cuentas de la Ciudad, quedando al margen de su ámbito competencial la concesión de publicidad”

En cuanto a Guillermo Martínez, citado como testigo, si bien es cierto que por aquél entones era consejero de Economía y Hacienda, lo cierto es que de su intervención en las diferentes facturas, “no cabe apreciar indicio alguno de ninguna conducta reveladora de prevaricación”. En este sentido, el juez afirma que “las diferentes concesiones de publicidad a ‘Angulo Ceuta S.L.” se concedían dentro de la más estricta legalidad”.



Malversación de fondos públicos

En cuanto al posible delito de malversación de fondos públicos, el auto dictado expone que “en el presente caso no puede hablarse de ninguna malversación ni mayor ni menor”, ya que “el foco de atención de la querella gira en torno al presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial y más concreto de la STJA de mayo de 2012. Además, afirma que “ no se habla en ningún momento de ninguna cantidad malversada ni de ningún tipo de daño al servicio al que iba destinada”.

Desobediencia a resolución judicial

En relación al tercero de los delitos, el magistrado hace constar la existencia de una resolución judicial (Sentencia del TSJA de fecha 12 de junio de 2012) que contenía el mandato expreso de “anular la resolución de la Ciudad Autónoma de Ceuta de 7 de abril de 2008 por la que se adjudicaba provisionalmente la concesión de dos programas para la explotación en régimen de gestión indirecta del servicio público de televisión digital terrestre en la ciudad de Ceuta a Inversiones El Bornal SLU y Ángulo de Ceuta, S.L.”. Del mismo modo, obligaba a realizar “una nueva valoración del concurso entre las empresas que presentaron sus proposiciones dentro de plazo”.

Ahora bien, el juez advierte que “hay que determinar quién o quiénes tenían la obligación de llevar a cabo el cumplimiento del mandato expreso fijado en el fallo de aquella sentencia”, añadiendo que “tratándose de una decisión enmarcada dentro del ámbito de contratación de la Consejería de Economía, Hacienda y Recursos Humanos desde luego no podía competerles a los ahora investigados, Susana Román y José María Caminero”.

La primera porque “al tiempo de los hechos era Consejera de Fomento y nada tenía que ver con la ejecución del fallo” y el segundo, porque “ostentaba el cargo de Interventor de la Ciudad Autónoma, quedando la ejecución de dicha sentencia fuera de su marco competencial”.

En resumen, según el auto “se acredita la concurrencia de una orden legítima emanada de autoridad competente cumpliendo todos los requisitos pero lo cierto es que no vinculaba a los ahora investigados por no caer dentro de los deberes de sus cargos.”

Así, teniendo en cuenta que la ejecución del fallo de la sentencia quedaba fuera de las competencias de los investigados “siendo imposible ejecutar aquello para lo que uno no tiene atribuciones”, el procedimiento “debe sobreseerse y archivarse respecto de las personas de Susana Román y José María Caminero.”

El magistrado no ve necesario elevar al Supremo la causa contra el senador Guillermo Martínez

En cuanto al testigo Guillermo Martínez, el auto dictado por el juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta señala que, “dada su condición de senador la posible investigación no corresponde desde luego a este Juzgado sino al Tribunal Supremo previa petición de suplicatorio al Senado”.

En este sentido, puesto que para proceder a la necesaria inhibición a la Sala II del Alto Tribunal “se exigen indicios racionales de criminalidad y no mera suposiciones o conjeturas vagas e imprecisas, aun cuando esta persona no se encuentra investigada en la presente causa, sí resulta necesario analizar su intervención en los hechos con la finalidad de determinar si procede o no enviar la causa al Tribunal Supremo”.

Así, el auto expone que “al tiempo del dictado de la Sentencia por parte del TSJA, Guillermo Martínez ostentaba el cargo de Consejero de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas, cargo que ostentó hasta su cese el día 24 de junio de 2013, tal y como se prueba por la documental aportada por la defensa letrada de los investigados”.

En el cargo le relevó la persona de Emilio Carreira en fecha 25 de junio de 2013. Tal como se dice en el auto, “existe una orden legítima emanada de autoridad competente cumpliendo todos los requisitos. Dicha orden vinculaba a la persona de Guillermo Martínez y ello porque la concesión de los programas TDT se hizo por el órgano de contratación dependiente de su Consejería”. Por ello, el juez manifiesta que “se da sin duda el primero de los elementos del delito de desobediencia del artículo 410 Código Penal”.

Respecto al segundo de los elementos del tipo (la actuación omisiva, de clara y pertinaz resistencia al incumplimiento de las diligencias solicitadas), Martínez declaró ante el juez que “si bien tuvo conocimiento de la existencia de la STJA en fecha de septiembre de 2012, no procedió a instar su ejecución ya que no le consta que así lo pidiera la parte ejecutante”. Fue su sucesor en el cargo, Emilio Carreira, quien procedió a cumplir el fallo por medio de Decreto de 23 de junio de 2014, según información aportada por la defensa no impugnada por la acusación.

Actualmente la sentencia se encuentra ya ejecutada. Ahora bien, según queda reflejado en el auto “está claro que hubo cierto retraso en el cumplimiento del fallo de la mentada resolución judicial. No obstante resulta necesario estudiar si ese retraso fue o no intencionado por la persona de Guillermo Martínez”.

De toda la documental aportada y de las declaraciones realizadas, el juez instructor “no puede apreciar en dicha persona una negativa abierta a cumplir aquella resolución. No existe un propósito de incumplir al no constar que dicha persona supiera cuáles pudieran ser las consecuencias legales de su no actuar. No existe requerimiento personal a su persona, de lo que se concluye que el testigo pese a ser conocedor del contenido de la sentencia en septiembre de 2012, no constan advertencias que le permitieran saber de las consecuencias de no cumplir con el contenido de la resolución judicial (posible responsabilidad penal)”.

Esta necesidad de saber las consecuencias legales del no cumplimiento de las resoluciones judiciales “resulta imprescindible para poder tirar hacia delante”. Y eso no se da en el caso de autos. “Existe desde luego cierto retraso en el cumplimiento de la referida sentencia, pero lo cierto es que ese retraso no puede calificarse de un delito de desobediencia por funcionario o autoridad público toda vez que no constan acreditados requerimientos personales en la persona del senador que haga pensar en un retraso malicioso y contumaz. Así las cosas no resultará necesario elevar la causa al Tribunal Supremo”, concluye el auto judicial.