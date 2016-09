José Olmedo: «Hay muchos que no conocen el beneficio de la música para la enfermedad de Alzheimer»

SAMUEL DUEÑAS

Miércoles, 21 de septiembre de 2016

SOLIDARIDAD / MUSICOTERAPIA ANTE EL ALZHEIMER

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer la Fundación Eduardo Gallardo se suma a la difusión de información sobre esta enfermedad a través de uno de los proyectos más innovadores en el tratamiento de personas con Alzheimer. Entre las últimas áreas en desaparecer en el cerebro herido por el Alzheimer están las encargadas de la memoria musical y la capacidad de sentir emociones, y esa es la base de Música para “despertar”, una terapia alternativa al uso de fármacos para mejorar el estado de ánimo de los enfermos. se trata de una nueva forma de atender a los enfermos de alzheimer y la respuesta, en muchos casos, es sorprendente. Juan Olmedo es un músico que ha emprendido el camino de ayudar a los enfermos.

• José Olmedo, que en el día de ayer atendió a EL PUEBLO, está al frente del proyecto y tiene una sensibilidad especial que resulta imprescindible para enfrentarse a una enfermedad tan dura como el Alzheimer. Además de ser licenciado en Psicología y Máster en Psicología Clínica y de la Salud, este granadino de 26 años es un apasionado de la música, guitarrista del grupo de rock ‘Histeria Innokua’ y miembro activo en algunas Jam Session en Granada: “pienso y defiendo que la música es vida y se encuentra en todas partes y rincones, sólo hay que saber mirar, y sobretodo, escuchar, con plenitud”. Esta tarde estará en la Biblioteca Pública de Ceuta con una conferencia-terapia que dará comienzo a las 20.00 horas.

Pregunta.- Cuéntenos los inicios de ‘Música para despertar’.

Respuesta.- Empezamos en 2013 a raíz de un voluntariado que hice en un centro de mayores una vez finalizada la carrera de psicología. Con algunas personas que sufrían la enfermedad de Alzheimer lo pasábamos muy mal porque cuando está muy avanzada hay grandes trastornos de comportamientos, agitación y agresividad. En ese momento dimos con un vídeo de EEUU donde se ve el efecto que la música tiene en estas personas. A raíz de ese momento noté que algo dentro de mí cambiaba y yo mismo quería comprobar esos resultados. Fue ahí cuando todo comenzó, básicamente con un voluntariado y una necesidad grande de poder responder a este tipo de personas de otra manera.

P.- ‘Música para despertar’ desembarca en Ceuta de la mano de la Fundación Eduardo Gallardo, ¿qué va a ofrecer en la conferencia que se celebrará esta tarde en la Biblioteca Pública con motivo del Día Internacional del Alzheimer?.

R.- Vamos a centrar la conferencia en poder concienciar y acercar este tipo de herramientas a todas las personas que vengan, teniendo en cuenta de que hay muchas personas que aún no conocen los beneficios que la música puede tener. Pondremos algunos ejemplos de algunos casos clínicos nuestros y cómo hemos conseguido llegar a puntos bastante buenos. Intentaré que todo sea muy práctico, para ello siempre me apoyo en vídeos grabados de nuestra experiencia clínica porque pienso que la mejor forma de ver algo es visualmente, así que creo que la gente va a disfrutar y se llevará algunas herramientas para poder aplicarlos en sus casas o en los centros.

P.-¿Qué objetivos persigue ‘Música para despertar’ y qué resultados está obteniendo?.

R.- Nuestro primer objetivo era concienciar y sensibilizar, eso se ha conseguido e incluso han compartido muchísimo vídeos terapéuticos que hemos colgado por otros países, con lo cuál ese objetivo de concienciar ya estaría bastante bien hecho. Por otro lado teníamos el objetivo de mejorar el estado de estas personas y la verdad es que en estos tres años hemos llegado a poder disminuir el uso de ciertos fármacos. Y por último, queremos extender este método, por eso ahora mismo estamos viajando por diferentes centros de España con el objetivo de formar a los profesionales y poner en marcha esta práctica. De esta manera conseguimos que esto se extienda de una manera común y coherente, ya que es una lucha grande el conseguir que la música sea una herramienta eficaz, pues normalmente tenemos la música como algo normal sin tener conciencia de que puede tener unos beneficios terapéuticos muy importantes. De la terapia farmacológica nadie tiene dudas, sin embargo de la música los profesionales vemos que vamos dudando y lo que queremos es que se comprenda hasta dónde realmente podemos llegar con esta herramienta de trabajo..

P.- ¿Cómo se desarrolla la terapia?.

R.- En primer lugar hacemos una selección de candidatos en cada centro que, normalmente, suele estar centrado en personas que tienen la enfermedad avanzada y personas que o bien están muy aislada de la realidad que le rodea o bien están muy nerviosas y no paran de moverse. Escogemos un objetivo terapéutico concreto, no ponemos una música cualquiera y el primer paso siempre es la familia porque no podemos poner cualquier canción a estas personas, tienen que ser las canciones que ellos escucharon durante su vida, ya que son esas canciones las que recuerdan, teniendo en cuanta que estamos hablando de personas que no reconocen su fecha de nacimiento o el nombre de sus hijos, sin embargo empiezan a escuchar una música de su infancia y recuerdan la letra, eso es lo increíble. Por eso es fundamental la familia, porque son ellos los que nos indican que tipo de canciones le han podido acompañar en sus vidas. Ese es el inicio del proceso y después nosotros vamos trabajando a través de varias sesiones hasta que vemos que los objetivos se han conseguido..

P.- ¿Qué labor cumple la Fundación Eduardo Gallardo en la divulgación de ‘Música para despertar’ en Ceuta?.

R.- Ha sido nuestro gran apoyo en Ceuta y los responsables de que nosotros vayamos. Nos están apoyando muchísimo y tienen mucha ilusión de que en Ceuta puedan empezar los centros a utilizar este tipo de herramientas. Esto será la primera toma de contacto que vamos a tener y más adelante esperamos cerrar algún tipo de acuerdo con la Fundación para comenzar a formar a todos los profesionales del centro y trabajar directamente con los resultados que allí hay.

P.- Por último, ¿por qué recomiendas que los ceutíes acudan esta tarde a la conferencia que vas a ofrecer de manera terapéutica?.

R.- Está feo que lo diga yo porque soy el ponente (risas), pero lo que vemos en nuestras charlas es que estamos compartiendo la filosofía de manera muy humana, nos centramos en la música pero sobre todo en el amor y el cariño porque pensamos que en el tratamiento a estas personas sino aplicamos cariño nada funciona. En este caso las personas que vienen a vernos se van con muchas emociones porque cuando escuchan las historias que se proyectan a través de los vídeos que mostramos, comprenden mucho más la magnitud que puede tener todo esto. Por eso animo a todo el mundo a que acuda a la Biblioteca porque nadie se va a quedar indiferente.