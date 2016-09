Los empresarios solicitan “evitar días festivos consecutivos que originen puentes muy largos”

EL PUEBLO

Miércoles, 21 de septiembre de 2016

El Comité Ejecutivo de la CECE mantuvo su reunión ordinaria el pasado lunes para tratar entre otros asuntos de orden interno, “las principales problemáticas y avances realizados sobre distintos temas de interés económico empresarial, que preocupan en gran medida a los empresarios y las demandas que los asociados han remitido en estas últimas semanas”, señalan en un comunicado.

Según la Confederación, El tema central de la reunión fue “el análisis del Calendario Laboral para 2017 que tanta polémica ha suscitado en los últimos días”, añadiendo que “desde la parte empresarial nuestra postura es clara, lo único que solicitamos los empresarios es que el calendario no perjudique la actividad económica, intentado evitar los días festivos consecutivos que originen puentes muy largos y afecte claramente la actividad económica en nuestra ciudad”.

La CECE ha intervenido y realizaba su propuesta para el establecimiento de los días festivos para la apertura del comercio, cuando existía un límite, pero en la actualidad “existe total libertad para la apertura de cualquier domingo y festivo, hecho que ayuda a que los comercios puedan adaptarse a las distintas situaciones comerciales que se dan particularmente en Ceuta”.



Preocupación

En cuanto a la situación económica de Ceuta El presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Bhagwan Dhanwani, ya manisfestó hace algunos días, en una entrevista concedida a ‘El Pueblo’, que sienten “inquietud, preocupación e incredulidad... Así vemos la situación. Somos incrédulos ante esta situación y sentimos inquietud y preocupación porque no entendemos nada. No es que no creamos en lo que se nos dice desde las administraciones, pero la experiencia nos dice que se han intentado en varias ocasiones abrir el Tarajal II y años después seguimos exactamente igual. Nos está dando la sensación de que no hay nada controlado ni preparado”.

Sobre la medidas que pondrían en marcha para reactivar la economía en Ceuta, Dhanwani subrayó que “nosotros hemos sugeridos varias cosas, la primera de ellas es atraer a más gente, porque al tener más posibles compradores la economía se beneficiaría. También hicimos una sugerencia hace varios meses relacionada con la bajada del IPSI para que contribuya a un pequeño gancho y que a la gente le merezca la pena venir a Ceuta. Y por último, ha llegado el momento en el que la Ciudad tiene que plantearse una nueva coyuntura para la ciudad porque no podidos vivir solo del posible turista”.