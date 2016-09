CSI-F, en contra de los ‘minicontratos’, defiende un cambio en el actual contrato

EL PUEBLO

Miércoles, 21 de septiembre de 2016

Tras las reacciones que se han sucedido después de que el Comité de Empresa de Trace haya anunciado movilizaciones a partir del 3 de octubre, desde la Sección Sindical en Trace de CSI-F han salido a la palestra para defender que es a la empresa a la que le corresponde asumir los servicios extraordinarios, teniendo la Ciudad Autónoma la posibilidad de modificar el contrato. Así, desde el sindicato exponen que según el pliego de prescripciones técnicas para la gestión del servicio público de limpieza viaria y de recogida de residuos domésticos, “los servicios ordinarios ordenados en el plan de servicios pueden resultar insuficientes para garantizar la limpieza mínima exigible en los lugares afectados con ocasión de celebraciones o actos en la vía pública; campañas electorales; concentraciones populares o deportivas; u otros eventos multitudinarios)”.

Todos estos servicios extraordinarios, señalan desde CSI-F, deben ser realizados por la empresa pública viaria y no “como dice cierto personaje público, que evidencia claramente su falta absoluta de conocimiento sobre lo que habla, salir a un concurso”. Asimismo, explica el sindicato, si se crean dos barriadas nuevas y esas barriadas no están en el pliego y hay que limpiarlas, no se puede sacar un “minicontrato”, como han apuntado. Y es que, expone CSI-F, el mismo pliego dice en el capítulo XII- Directrices Generales, punto 7 que la adjudicataria, y a resultas de posibles alteraciones urbanísticas ( nuevas calles, cambios en los sentidos de los viales, ampliación o reducción de acerado, etc…), optimizará y adecuará sus servicios o remodelará los itinerarios de los sectores afectados siempre que resulte necesario o conveniente, ya sea por iniciativa propia, previa autorización de la Ciudad, o bien por instrucciones recibidas de esta”.

“Como verá, señor, en ningún momento se dice en dicho pliego nada de microcontratos, Plan de Empleo o de sacar a licitaciones”, subrayan desde la central sindical para instar a quien ha hecho estas declaraciones a que se lea tanto el pliego técnico como el administrativo. Y es que, en este último documento, señala CSI-F, según el apartado ‘Modificaciones del servicio y causa de fuerza mayor’ dice: “La Ciudad Autónoma podrá modificar por razones de interés público las características del servicio contratado, comprometiéndose a mantener, en todo momento, el equilibrio económico-financiero de la concesión”.

“En el caso de que los acuerdos de modificación que dicte la Ciudad respecto al desarrollo del servicio carezcan de trascendencia económica, el contratista no tendrá derecho a indemnización por razón de los mismo”, explican desde el sindicato para añadir: “El restablecimiento del equilibrio económico de la concesión se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada caso proceda”. Asimismo, se dice en el pliego que el adjudicatario deberá asumir durante el tiempo de duración del contrato, el crecimiento y/o cambios urbanos que se produzcan en el término municipal.

La Ciudad, recuerdan también desde el sindicato, basándose en el Plan de Ajuste aprobado por el pleno de la Asamblea, podrá modificar los servicios objeto de este contrato a fin de ajustarlos al cumplimiento de las exigencias que en cada momento requiera el desarrollo del citado plan, o la evolución de la situación económica así lo haga necesario. “Atendiendo a las variaciones de la demografía, el servicio podrá ser susceptible de modificación siempre y cuando dichas variaciones supongan incrementos o disminuciones en la prestación del servicio”, apuntan desde el sindicato en un comunicado.



Amortización

Los servicios, asimismo, podrán verse modificados cuando debido al potencial desarrollo industrial y del tejido productivo aparezcan nuevas zonas susceptibles de limpieza. La Ciudad podrá ordenar en todo momento, la sustitución o retirada de un equipo por razones de cambio tecnológico, o cambio de métodos, abonando en tal caso al concesionario el valor pendiente de amortizar en el momento de la adquisición, conforme al plan de amortización y así lo destacan desde CSI-F para añadir que, en este supuesto, el equipo quedaría como propiedad de la Ciudad.

“Como verá, este sindicato sí se toma en serio la defensa de sus trabajadores, hace sus deberes y se lee los pliegos correspondientes”, reprocha para añadir: “Lo que no va a hacer nunca es el trabajo que debe realizar la empresa ni tampoco va a hacer la supervisión que le corresponde a la Ciudad”, advierten. Mientras, por último, reclaman a este “personaje” que en otra ocasión, intente “no insultar a más de 380 trabajadores que tienen que levantarse diariamente antes del amanecer, escoba en mano, para limpiar las calles que usted ensucia”.