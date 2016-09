“Hay que poner los medios para que deje de ser incurable”

LUIS CORBACHO

Jueves, 22 de septiembre de 2016

“Hay que poner los medios para que deje de ser una enfermedad incurable”. Así se expresó ayer el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, en su visita a los stands de AFA (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer) y la Fundación Gallardo.

“Para nosotros esta visita es importante, no solamente porque en el calendario esté señalado hoy el Día del Alzheimer. Básicamente porque con esta visita y con nuestra presencia lo que pretendemos es transmitir al conjunto de la ciudadanía que el Alzheimer es un asunto que nos debe de ocupar a todos. Hoy es el Día del Alzheimer, pero también es bueno saber que hay un conjunto de personas, fundamentalmente a través de las asociaciones sin ánimo de lucro, también los profesionales, tanto del Imserso como de la sanidad pública como de la propia Ciudad, que se dedican todos los días del año a trabajar y a prestar sus servicios en la lucha contra esta enfermedad, que es una cuestión y un asunto de muchísima envergadura”.

Vivas aludió a que es un tema de “envergadura sanitaria, ya que en el conjunto de España son unas 800.000 personas los pacientes de Alzheimer. Pero además es de una extraordinaria envergadura social porque el paciente de Alzheimer requiere de una ocasión muy específica, en ocasiones de 24 horas al día, y también muchas veces la familia no dispone de medios económicos suficientes para contratar los servicios de personas que se dediquen a atender al paciente”.

En consecuencia se convierte en “una necesidad para la familia, que tiene que atender con sus propios medios, y esto también lo convierte en un asunto social de envergadura, porque hay muchas personas que tienen sus capacidades de ocio, de formación, laborales, incluso seriamente limitadas por tener que atender a un paciente de Alzheimer”, afirmó el presidente.

La primera conclusión es que este es “un asunto importante y merece la pena ser atendido. La segunda consideración es de solidaridad, primero con el paciente. Todos somos conscientes de que los seres humanos somos corazón, indudablemente, pero somos memoria y somos recuerdo. Si pierdes la memoria, el recuerdo, estás perdiendo una parte muy importante de tus cualidades y por tanto solidaridad con el paciente. También solidaridad con las personas que se dedican a cuidar del paciente, porque muchas veces trae aparejada una serie de servidumbres” que afectan considerablemente la calidad de vida. “Este, además, es un problema que va creciendo” expuso Vivas.

Ampliar la esperanza de vida “tiene aspectos muy positivos para la calidad de vida de las personas y para el bienestar en general de la ciudad, pero también ese incremento de la esperanza de vida hay veces que se traduce en mayores exigencias, como es el caso de la atención al Alzheimer”.

En tercer lugar acudió a mostrar “nuestro apoyo a las asociaciones que se dedican a la lucha contra el Alzheimer, la asociación que preside Virginia, la Fundación Gallardo, la Cruz Roja, un conjunto de personas que de manera abnegada, altruista, entusiasta se dedican a atender a los enfermos de Alzheimer y a sus familiares. Una atención que por otra parte es absolutamente fundamental”, añadió el presidente.

La Asamblea “seguirá atendiendo esta magnífica labor”

Vivas aludió también a la prevención “y aquí sí que las asociaciones hacen una labor muy importante, transmitiendo a las personas hábitos de vida saludables, también facilitando programas que ayuden a estimular el aspecto cognitivo de las personas, la relación con otros, la fisioterapia, los talleres ocupacionales. Aquí tenemos hoy un ejemplo, pero esta es una labor que se realiza todos los días”.

Finalmente aludió a la Asamblea, ya que “no se puede enfocar nunca desde la visión partidista. El compromiso de la Asamblea es, hasta el límite de nuestras posibilidades, seguir atendiendo esta magnífica labor que realizan las asociaciones para que puedan estar cada día más capacitadas y mejor dotadas”.

APUNTES

AFA. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer instaló ayer por la mañana y por la tarde un stand en la manzana del Revellín, junto a Mango. Las personas interesadas fueron atendidas.

Fundación Gallardo. Por su parte la Fundación Gallardo también instaló un stand anexo al de AFA. Una de las terapias que se presentó fue la wii-terapia, con la consola.

Viñuales afirma que “nos tenemos que poner las pilas para ayudar”

Virginia Viñuales, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA), realizó declaraciones después del presidente.

En primer lugar dijo que le gustaría “poner el acento en el lema que traemos este año, que es el valor del cuidador. Estamos todos de acuerdo en que la enfermedad la padece el enfermo, pero las consecuencias de la enfermedad, que son las mayores, recaen sobre la familia y, por lo tanto, es a la que nos tenemos que poner las pilas para ayudar y buscarle recursos tanto económicos como asistenciales porque son muchas las necesidades que tienen y digamos los menos considerados, al no haber ningún tipo de movimiento a no ser por las asociaciones de este tipo que organizamos terapias psicológicas para los cuidadores, programa de respiros para que ellos tengan su tiempo de respiro y no vayan perdiendo su identidad social que llegan hasta ese extremo.

Hay que tener en cuenta el valor del cuidador y dars la gracias al presidente que está aquí todos los años y es muy solidario”.

En Ceuta se estima que aún hay más de 300 personas sin diagnosticar

El director territorial de Ingesa, Fernando Pérez-Padilla, visitó ayer por la mañana, en representación del delegado del Gobierno, los stands de la Fundación Gallardo y de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer para apoyarles en la labor que están realizando y transmitirles el apoyo de la Administración General del Estado en este cometido.

En Ceuta, alrededor de 400 personas están diagnosticadas de demencia. De ellas, casi el 90 por ciento padece la enfermedad de Alzheimer. Además, se estima que más de 300 personas sin diagnosticar pueden estar en estos momentos en nuestra ciudad en los períodos iniciales de dicha enfermedad.

Ingesa continuará colaborando con la Fundación Gallardo y la Asociación de Familiares de Enfermos en estrategias de colaboración que permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus cuidadores como por ejemplo la elaboración de un censo de pacientes y la formación de familiares y cuidadores. En materia de investigación, el Hospital Universitario continúa trabajando en varios ensayos clínicos con objeto de encontrar nuevos fármacos para esta enfermedad.



Fundación Gallardo

Por otra parte Jesús Perea, director de la Fundación Gallardo, declaró a la prensa que “enfocamos el Día Mundial del Alzheimer desde el plano de la prevención. Somos un centro de prevención del deterioro cognitivo”.

En Ceuta “hay otras asociaciones, como AFA con la que compartimos hoy stand, o Cruz Roja, que trabajan con enfermos de Alzheimer en estados distintos o superiores al que podemos trabajar nosotros”.

La Fundación Gallardo se encarga de la prevención o de los estados iniciales de la enfermedad. “Estamos aquí para sensibilizar y concienciar a todos los que acudan al stand de la necesidad de realizar prevención del deterioro cognitivo a través de ejercicios mentales y de estimulación cognitiva, que es lo que ofrecemos nosotros desde nuestro centro”, manifestó Perea.

A una edad temprana, a partir de los 60 años, es buen momento para valorarse. “Puede haber alguna enfermedad encubierta que motiva ese pequeño deterioro que se va generando, pero si no se valora, si no se hace un diagnóstico precoz no podemos evitar este periodo en el que se produce relativamente rápido”, explicó el director.

Las terapias que realiza la Fundación Gallardo ayudan a “retener, a ralentizar, un poco paliar esas consecuencias que motivan la enfermedad. Lo que ofertamos es ejercicios mentales, fichas de estimulación cognitiva, talleres de estimulación, talleres de cálculo, lenguaje, memoria, terapia ocupacional, que también es muy importante”, relató Perea.

El director de la Fundación Gallardo también aludió a “la promoción de la autonomía personal, que es fundamental. Hay que darles herramientas para ser autosuficientes”.