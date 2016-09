«Nuestro objetivo final es lograr la integración plena de las personas con discapacidad en la sociedad»

V. SAURA

Jueves, 22 de septiembre de 2016

ENTREVISTA / JUAN ANTONIO MORENO

Juan Antonio Moreno ha tomado las riendas de la ONCE en Ceuta con el objetivo de hacer crecer a la delegación de la ciudad autónoma para mejorar los servicios que prestan a sus afiliados en particular y a las discapacitados en general.

Juan Antonio Moreno (Ubrique, Cádiz, 1974), está afiliado a la ONCE desde 1996 y ahora ha llegado a Ceuta para hacerse cargo de la delegación en la ciudad autónoma. Casado, padre de dos hijos, es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, y antes de su incorporación a la ONCE como vendedor en Ubrique, ejerció como marroquinero en una empresa de artículos de piel, profesión que abandonó tras un acc idente de tráfico. Ayer, la ONCE le presentó de manera oficial como el nuevo director de Ceuta, pero antes Moreno compartió una comida con los medios de comunicación a los que habló de sus sensaciones en la ciudad y los retos que tiene por delante.

• Pregunta.- ¿Cómo ha sido la toma de contacto con Ceuta?

Respuesta.- Ha sido gratamente sorprendente. He venido con mi familia y desde el primer momento nos han brindado toda la ayuda, aún sin conocernos casi y estoy encantado. Nos hemos adaptado rápido y está siendo una experiencia muy agradable.

P.- ¿Qué presencia tiene la ONCE en Ceuta?

R.- Tenemos un filial, un equipo educativo con dos maestros, psicopedagoga, psicóloga... y la plantilla de trabajadores del cupón la componen 32 trabajadores. La ciudad de Ceuta es importante, no sólo para el Estado, sino para la institución de la ONCE que está preocupada por tener presencia en la ciudad autónoma.

P.- ¿Qué objetivos se marca en esta nueva etapa?

R.- Vengo con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar. Tras once años como vendedor, por empatía, intento que mi relación sea la más cercana con los agentes vendedores que tenemos en la calle. Y mi reto es seguir creciendo a nivel profesional y personal, pero no sólo yo, sino también mis compañeros y la ONCE en Ceuta. Quiero ser el primero a la hora de trabajar, no el jefe, sino un trabajador más que ayuda a todo el que pueda. Nuestro fin último es prestar un servicio y lo logramos vendiendo nuestro producto. Por eso, intentamos que nuestros vendedores estén lo más cómodos posible para desarrollar su trabajo y seguir creciendo.

P.- La atención temprana se ha demostrado importante, ¿cómo ayudáis desde la ONCE a los niños a los que se detecta un problema de visión? ¿Las familias recurren a vosotros en primera instancia o les cuesta hacerlo?

R.- Es una cuestión de información. Hay familias que, por desgracia, no conocen nuestros servicios. El trámite médico lo cubre la Seguridad Social o una entidad privada, nosotros, mediante la atención temprana, apoyamos a la familia y al afectado, con ayuda psicológica y asesoramiento. Cuando un problema se detecta de forma temprana, no es que se pueda dar con una cura milagrosa, pero sí facilitamos que la persona y su entorno se adapte a esa realidad. El hecho de tener un deficiencia visual no nos hace diferentes, sólo tenemos un pequeño problema, que no vemos. Nuestra labor es guiar a la familia y al afectado.

P.- ¿Tienen convenio de colaboración con la Ciudad Autónoma?

R.- Aunque son asuntos que se llevan desde la dirección, sí se tiene contacto por la cuestión de las adaptaciones orientadas a las personas con dificultad de movilidad. Para ello está el CERMI, donde se encuentran distintas asociaciones de discapacitados entre las que está la ONCE, y cuyo cometido es integrar en la vida cotidiana a las personas con discapacidad.

P.- ¿A cuántos afiliados o personas con discapacidad dan servicio?

R.- Afiliados somos en torno a 155 o 160. Los hay de distintas edades, de entre las cuales en atención escolar hay 22 alumnos. El resto de afiliados son personas sin actividad, jubilados, pensionistas, trabajadores... Se atiende a todo el mundo, aunque donde más necesidades tenemos es el ámbito de la escolarización. La educación integrada, en la que se busca que una persona con discapacidad pueda cursar sus estudios en un centro, y encuentre el material adaptado y los temarios en braille. Esto se valora por el equipo de maestros y de psicológocos.

P.- Más allá de los afiliados, ¿prestan su servicio a otras personas?

R.- En el tema laboral han podido ver que la mayoría de vendedores que hay en la ciudad no tienen problemas visuales, sino otro tipo de discapacidades. Y estas personas encuentran un empleo de calidad a través de la ONCE, cuyo objetivo final es la integración plena en la sociedad de las personas con discapacidad.

Más de 40 personas trabajan en Ceuta gracias a la ONCE y su Fundación

La Ciudad Autónoma de Ceuta cuenta con 160 personas ciegas y con discapacidad visual grave afiliadas a la ONCE y 45 personas que trabajan gracias a la ONCE, Fundación ONCE y el grupo empresarial ILUNION, de los cuales 32 son vendedores del cupón, todos ellos con algún tipo de discapacidad.

Y es que, desde esta entidad no trabajan sólo con personas con problemas de visión, sino que atienden a todo tipo de discapacitados.

Su objetivo es facilitar su integración en la sociedad y prestarles para ello todo el apoyo que requieran, a nivel psicológico, pero también de recursos.

Una tarea que en la ciudad capitaneará a partir de ahora Juan Antonio Moreno. Para él, es fundamental que la ONCE pueda crecer para mejorar su papel de ayuda a las personas con discapacidad y prestarles apoyo para, entre otras cuestiones, poder encontrar un trabajo de calidad.