Moreno se pone al frente de la delegación ceutí de la ONCE

Jueves, 22 de septiembre de 2016

Juan Antonio Moreno ha recogido el testigo de la dirección de la ONCE en Ceuta con la ilusión de ver crecer la actividad de esta organización cuyo objetivo es ayudar a las personas con discapacidad. Tras la salida de Enrique Guerrero, el nuevo director de esta organización en la ciudad autónoma fue presentado ayer en un acto que se desarrolló en el Salón del Trono con la presencia de la consejera de Asuntos Sociales, que respaldó a Moreno y la labor que desarrolla la ONCE en Ceuta.

En el acto también estuvieron presentes el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Isabel Viruet, el director de zona de Cádiz, Alberto Ríos, y el anterior director Enrique Guerrero, que no quisieron dejar de arropar a Moreno durante la toma de posesión de esta nueva responsabilidad que afronta con, sobre todo, ganas de trabajar.

Aunque Moreno lleva en la ciudad desde el pasado mes de julio, fue ayer cuando se realizó el acto oficial, que sirvió para poner de manifiesto la buena sintonía que existe entre la Ciudad Autónoma y la ONCE, y así se desprendió de las palabras de Mohamed. La consejera ensalzó la labor de esta organización y su presencia en la ciudad.



Una labor clave

Tras unas primeras semanas de toma de contacto, el nuevo director ya conoce Ceuta, y se muestra encantado con la ciudad, a la que señala como “muy importante” para la ONCE. No en balde, la organización cuenta con 160 afiliados en la ciudad, donde además tiene en plantilla a 45 personas, de entre las cuales 32 están a pie de calle vendiendo cupones y “repartiendo ilusión” entre los caballas.