CSI-F pide alternativas a unos planes de empleo basados en la limpieza

EL PUEBLO

Jueves, 22 de septiembre de 2016

CSI-F se ha unido a las voces críticas con el actual modelo de Plan de Empleo para reclamar al Gobierno que replantee sus políticas de empleo en lugar de ofertar, mayoritariamente, puestos de trabajo para limpiar. Desde el sindicato, a través de un comunicado, califican de “inconcebible” todo lo acaecido en materia de empleo en la ciudad y acusan al Gobierno de “jugar a su antojo con todo lo que refiere a las políticas de empleo”. “Quizás por eso somos la ciudad de España que más paro relativo tenemos y sobre todo, en lo que al paro juvenil se refiere”, lamentan los responsables de CSI-F.

El sindicato recuerda que las políticas del gobierno en cada país, comunidad o ciudad “son las que influyen o marcan el camino del tipo de sociedad que poco a poco se va construyendo”. No obstante, en el caso de Ceuta, critican que el Ejecutivo “ha dejado claro que el futuro que quieren para los jóvenes es que se dediquen a limpiar nuestras calles”. “Esto nos apena, no porque sea un empleo de segunda, que no lo es, al contrario, nos apena porque nuestros jóvenes ponen todo su interés, ilusión y esperanza en formarse o aprender un oficio con el que ganarse la vida honradamente y ser felices desempeñándolo día a día y se encuentran, que la única alternativa que les ofrece sus gobernantes es, limpiar una vaguada”, trasladan desde CSI-F.

Para el sindicato, el gobierno debería ofertar los puestos proporcionalmente al número de parados por edad y formación de los mismos y así, orientar los futuros planes de empleo a reconducir la vida laboral de los agraciados al desempeño de un trabajo relacionado con la formación que posean. Y es que, destacan, hay que tener en cuenta que la sociedad actual necesita “urgentemente” creación de riquezas, “nuevas ilusiones y esperanzas renovadas”. “De este modo, podríamos provocar que la experiencia vivida pudiera resultar altamente gratificante y generar una nueva visión y expectativa de trabajo y futuro”, afirman desde CSI-F para añadir: “Eso sí, es necesario que si otorgan la ayuda a un licenciado en administración y dirección de empresas, no le asignen labores de jardinero, algo que en ocasiones nos han denunciado los propios beneficiarios”.



Otras vías por explorar

Para salir de esta dinámica de planes de empleo orientados en la limpieza, CSI-F incluso propone abrir otras vías de trabajo con asociaciones. “Existen multitud de asociaciones, organizaciones, ONG’s, proyectos sin ánimo de lucro y sobretodo ciudadanos necesitados, que agradecerían un poco de apoyo con capital humano que le procurase atención personalizada por parte de la administración local”, señalan.

El sindicato pide también al Gobierno que no use al personal de planes de empleo para labores que deberían realizar los empleados públicos, o servicios municipales, o que oferte una licitación pública para adecentar los edificios municipales en lugar de mandar dicho cometidos a dichos trabajadores. “Desde el CSI-F solicitamos por enésima vez, que el gobierno replantee sus políticas en materia de empleo con la seriedad que requiere, como un problema de estado”, apostillan.