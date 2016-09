¿Una diputada en el Plan de Empleo?

EL PUEBLO

Jueves, 22 de septiembre de 2016

Nayat Mohamed es una de las beneficiarias del Plan de Empleo y no piensa rechazar la oportunidad de ganar experiencia y un sueldo que, asegura, su familia necesita, pero su decisión ha abierto el debate de si es ético no rechazar el puesto.

La siempre polémica lista del Plan de Empleo ha traído este año consigo un nuevo debate que se ha abierto de forma irremediable en la sociedad: ¿es moral que un diputado de la Asamblea se acoja a estos planes? La pregunta ha saltado a la palestra después de que uno de los beneficiarios de este plan haya sido una diputada, concretamente de Caballas, que no ha rechazado el trabajo. La decisión Nayat Mohamed de aprovechar el puesto de trabajo con el que ha sido agraciada en el Plan de Empleo ha revolucionado las redes sociales y la opinión pública.

La diputada no ha querido dejar pasar la oportunidad de adquirir experiencia como maestra de Infantil, área en la que se ha formado, y tampoco de recibir el sueldo que va aparejado a este puesto ya que, según ha explicado la propia Mohamed, su marido está en paro, tienen una niña, y además su madre viuda se encuentra a cargo de ellos. Tras la lluvia de críticas que se han vertido en medios de comunicación digitales y en las redes sociales, ha sido la diputada de Caballas la que ha querido explicar su decisión pero, aclara, no para quien “calumnia” habitualmente al partido sino por la presión que dice haber recibido por parte de algunos compañeros. “Piensan que no podemos defender algo y luego no hacerlo, y que hay que dar ejemplo, por ello voy a aclarar mi situación y mi decisión”, apunta la diputada en el vídeo que ha colgado en su perfil en Facebook.

“Soy maestra, estoy en paro, soy madre de una niña, tengo a cargo a mi madre, y mi marido está en paro. Es una situación como la de cualquier otra familia ceutí, excepto por el hecho de que soy diputada”, explica Mohamed para desmentir que cobra más de 1.500 euros por asistir a pleno, como se ha llegado a decir. La diputada aclara que lo que recibe es “una indemnización de 1.300 euros” y que de esta cantidad entrega al partido un 30%. Por tanto, se declara “mileurista”, aunque sin cotizar y por eso insiste en que es una “parada”.



Ganar experiencia

“No se si no será ético y moral, pero no pienso renunciar a este trabajo temporal”, afirma tajante para defender que esta es una oportunidad “para ganar experiencia como maestra, como muchos otros jóvenes que quieren trabajar pero son rechazados por no tener experiencia”. Además, señala, también trabajará porque su familia “lo necesita”. Y es que, la diputada localista achaca las críticas contra ella como “una treta para desprestigiar al partido”. No obstante, destaca, desde Caballas no se van a “rendir” y asegura que seguirán “luchando por los ceutíes”.

Tras este video, las críticas han continuado y hay quienes recriminan a la diputada localista que acepte este trabajo cuando ella recibe una indemnización por asistir a pleno pero hay familias que no tienen ningún ingreso.

Y es que, quienes se alinean en contra de la decisión de Mohamed, entienden que la indemnización a los diputados constituye un sueldo mientras que hay quienes dependen de las ayudas sociales. Además, también recriminan que la diputada acepte este trabajo cuando Caballas dirige continuas críticas al modelo de plan de empleo del Gobierno. Incluso hay personas que han llegado a reclamar la dimisión de Mohamed como diputada.

No obstante, no todo han sido críticas para Nayat Mohamed, que en su perfil de Facebook ha recibido muchos mensajes de apoyo e incluso uno del líder de Caballas, Mohamed Alí, que con sus palabras de ánimo respalda la decisión de su diputada más joven. Y es que, también hay muchas personas que entienden que la diputada tiene derecho a aprovechar esta oportunidad ya que no contraviene al reglamento de la Asamblea. Lo que está claro es que el debate está abierto.