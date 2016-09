La labor de la ONCE es un ejemplo a seguir

EL PUEBLO

Jueves, 22 de septiembre de 2016

Repartir ilusión y esperanza. Así hablan los responsables de la ONCE de su trabajo más conocido, el de la venta del cupón de lotería que tantas alegrías ha dado en muchas casas españolas, en las que ha dejado todo tipo de premios. Pero detrás de esta venta se esconde la labor que hace verdaderamente grande a esta organización, y que no es otra que ayudar a las personas discapacitadas, muchas de ellas con problemas de visión, pero no sólo con este problema, sino con todo tipo de discapacidades. Y es que, en la ONCE tienen cabida todos aquellos que necesiten una mano amiga para integrarse en la sociedad. Su labor, aunque pase desapercibida en muchas ocasiones, es todo un ejemplo a seguir. Pues a través de la venta del cupón consiguen fondos para dar trabajo a personas discapacitadas y que estas puedan acceder a un puesto de trabajo digno y adaptado, pero también ayudan a quienes se encuentran barreras en su día a día, para superarlas y llevar una vida “normal”.

Un trabajo que no tiene edad ni fecha de caducidad y que desde la ONCE llevan a cabo por todos los rincones del país, sin dejar de lado a Ceuta, donde tienen una presencia continua. Y es que, la ONCE tiene muy presente a la ciudad. Lo muestran en los cupones donde aparece Ceuta, como el del pasado día 3 de septiembre donde aparecía la Asamblea, pero también en la labor que desarrollan en la ciudad, donde 45 personas tienen un trabajo gracias a esta organización. Además, 160 personas están afiliadas a la ONCE y encuentran en la organización todo tipo de ayuda. La más importante es la que se centra en los niños, que en su inocencia aspiran a tener una vida normal, y que gracias a la ONCE consiguen que la suya lo sea un poco más. Por ellos y por todos los demás, por quienes se superan día a día para ayudar a los demás a superarse, la ONCE merece el respeto y la consideración de todos los ciudadanos, y en Ceuta ya tiene ganados ambos.