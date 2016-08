Hachuel reconoce el “gran problema” que está suponiendo la situación de los MENA

SAMUEL DUEÑAS

Viernes, 26 de agosto de 2016

Tras la reunión mantenida el pasado miércoles por diferentes presidentes de las Asociaciones de Vecinos en el local social de Los Rosales con el fin de buscar una solución a la situación provocada por los MENA, el consejero de Presidencia, Gobernación y Empleo, Jacob Hachuel, atendió en el día de ayer la llamada de EL PUEBLO para mostrar la postura de la Ciudad. Así, en primer lugar y ante el anuncio por parte de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta de que van a solicitar una reunión con la Ciiudad y otra con Delegación del Gobierno, el consejero manifestó que “de momento no tengo ninguna convocatoria de reunión con las asociaciones de vecinos, tan solo tengo información por los medios de comunicación. A mí personalmente no me ha llegado nada”, manifestó.

En cuanto a la problemática que están generando los MENA y que ha sido el motivo de reunión de los presidentes de las barriadas que se encuentran en el entorno del Centro de Menores La Esperanza, Hachuel indicó que “efectivamente es una situación de preocupación para la Ciudad”, destacando que “el problema no es solo los MENA, también hay muchos menores que no están acogidos en el Centro La Esperanza y que también están deambulando por la ciudad”. En este sentido aclaró que “la solución tiene que ser integral, lo que quiere decir que tiene que ser tanto por parte de los MENA como hacia cualquier menor que esté abandonado en la ciudad y que no formen parte del Centro de Menores”.

En cuanto a las críticas vertidas desde las diferentes asociaciones de vecinos en el que lamentan “la falta de compromiso por parte del Gobierno que prometió que el Centro de Menores estaría en Los Rosales de manera provisional”, el consejero replicó diciendo que “en todo caso daremos las explicaciones en la reunión que pretenden convocar”, asegurando que “las puertas de mi despacho están abiertas porque el objetivo que tenemos todos es el mismo, solucionar una situación que a día de hoy es un problema”, manifestaba Jacob Hachuel.



Situación complicada

Este problema lleva años y hasta el día de hoy sigue habiendo un grupo viviendo en la calle. El Centro de Menores de La Esperanza, que es a donde van a parar estos menores no acompañados cuando los coge la Policía, es un centro abierto, lo que quiere decir que en el horario de salida, si alguno de ellos se quieren quedar en la calle lo puede hacer, y así vuelve a empezar el círculo vicioso en el que entran algunos menores que no se adaptan y eligen vivir fuera del Centro.

No es fácil dar una solución a este problema porque ellos eligen vivir en la calle, pero “algo habrá que hacer por el bien de esos menores y de todos. No es normal que en la Europa del siglo XXI unos niños elijan vivir desprotegidos en la calle sin recibir ningún tipo de educación ni de asistencia médica y consigan hacerlo. En estos casos la protección del menor falla. Tampoco se ve muy normal que los menores marroquíes no se puedan entregar a la policía marroquí, salvo que haya garantías de que van a ir con sus familias, pero, en cambio, sí que vive en las calles de la ciudad un número de ellos haciendo lo que les da la gana”, ecplicaba uno de los vecinos de la zona aledaña a La Esperanza.

En todo caso, tanto las AAVV como el Gobierno de la ciudad se encuentran en un mismo punto en común y ese no es otro que buscar una solución para que tanto los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), como los vecinos, alcancen un mejor nivel de vida.

APUNTES

Reunión. El consejero de presidencia, Gobernación y Empleo, Jacob Hachuel, indicó que “a día de hoy no me ha llegado ninguna convocatoria de reunión por parte de la FPAV, pero en todo caso, las puertas de mi despacho están abiertas”.

MENA. “Es un problema para la ciudad y es importante que todos rememos en una misma dirección para buscar la mejor solución”.