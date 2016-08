El técnico ceutí Marco Marañés entrenará al Brighton inglés

EL PUEBLO

Viernes, 26 de agosto de 2016

Baloncesto

El entrenador ceutí Marco A. Marañés Sánchez, de 24 años, ejercerá de primer entrenador del Brighton Basketball, uno de los equipos con más solera del país a partir del próximo 1 de septiembre según informa en una nota de prensa el Unión Baloncesto Ceuta.

El nuevo club del entrenador ceutí cuenta con una de las academias de mayor prestigio del sur de Inglaterra, que dirige unos 30 colegios e institutos, destacando el programa de elite BHASVIC con un equipo de la Primera División Sub 19 que compite por el título nacional de la División Sur con un total de 10 equipos, donde los 4 primeros acceden a una fase final contra los 4 primeros de la División Norte.

Según esta misma nota informativa, el técnico ceutí “coordinará el grupo de entrenadores de categorías inferiores, en los colegios e institutos del club y será el primer entrenador del equipo Brighton Sout Coast Elite Basketball en la Primera División Sub 19 masculina. Marcos Marañés viajará a Inglaterra para cristalizar una importante posibilidad de trabajo, en el ámbito que lo apasiona como es el baloncesto”.

Marco tiene el título de magisterio, inglés y también el nivel II de entrenador, el que le permite sentarse en un banquillo al más alto nivel requerido y su primera experiencia en el baloncesto fueron como entrenador del colegio San Agustín.



Una gran oportunidad

El UB Ceuta también informa que “la oportunidad de irse a Inglaterra le llega de la mano de un viejo conocido, el entrenador inglés, Thomas Ward (director de la SCE, ex jugador de la NCAA en su etapa universitaria, ex jugador EBA y de laLEB Plata en Tenerife) al que conoció en el campus Canarias Basketball Academy en 2013, y con el que hizo una buena amistad. Hace unas semanas le invitó a Inglaterra para que le conocieran los directivos y regresó con un contrato bajo el brazo”.

Marañés ha manifestado que “no tiene miedo a la aventura” y que sabe que el baloncesto ofrece trenes a los que debes subirte sin pensarlo y está convencido de que en Brighton se abrirá la puerta que lleva años deseando cruzar y muchos desean aspirar.

El año pasado ya surgió un primer contacto con Thomas Warde, coach y manager en la academia de Brighton Sout Coast Elite Basketball, un entrenador de un gran prestigio en Inglaterra por ser uno de los pioneros en impulsar el deporte en el sur del país. Se trata de un coach acreditado por la FIBA y trabaja con los selecciones nacionales de Inglaterra.

Marco Marañés ya tuvo contacto en el 2015 pero no se pudo concretar esta posibilidad ya que se había cubierto el cupo de técnicos extranjeros: “Thomas me comentó que, por lo general, reclutan entrenadores de naciones donde el basket es muy fuerte, de hecho voy a ‘cubrir’ a un croata que tuvo que regresar a su país, para entrenar un equipo Sub 21 y otro Sub 14. Mis expectativas son muy positivas, porque es una gran oportunidad de seguir aprendiendo, asentar el idioma y generar un lazo con Inglaterra”.

La aventura será, en principio, hasta el 31 de mayo de 2017 y no es la primera vez que hace de primer entrenador. Pese a su juventud Marco Marañés ya ha tenido la oportunidad de llevar varias selecciones autonómicas de nuestra ciudad en los diferentes campeonatos de España en las categorías de base. También ha debutado como uno de los entrenadores jefes en la última edición del campus de verano de Baloncesto que organiza el Instituto Ceutí de Deportes y que dirige el también entrenador ceutí Borja Molinary.