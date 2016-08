Viernes, 26 de agosto de 2016

Buen día, gente:

No somos nada, por aquí sudando la gota gorda con el tremendo calor que hace y los ejercicios que hago para embellecer mi casa. Por allá, por Italia, la tierra anda enfadada por no sé qué cosas y muestra su ira rascándose uno de sus costados y matando, de paso, a 120 italianos y lo que quedan.

Tenemos que estar en tiempos de reflexión ante la situación política en nuestro país, máxime que se utilizan temas que no deberían, ni siquiera, sacarlos para regodeo de unos y otros.

Es lamentable que en este país siga dominando aquellas personas que acusan a otras de defender a terroristas, y sin embargo son peores que los propios terroristas, lo llaman pro-terroristas…, les pediría que fueran un poquito más comedidos y respetuosos con quienes no opinan como ellos.

No soy ningún pro-terrorista, ni de ninguna manera defiendo a los terroristas, solo soy un ciudadano que piensa distinto a algunos demás y con distinta visión de los problemas del país en general.

Si Arnaldo Otegui fue condenado y además, en uso de facultades judiciales-políticas, es inhabilitado sin que constara en el Código Civil del momento de su condena esa inhabilitación, ya es más de lo que un demócrata puede esperar.

Si seguimos esa supuesta lógica judicial-política, deberían estar en la cárcel, o bien inhabilitados a perpetuidad multitud de cargos desde que se inició la democracia..., pero eso no se hizo por la decisión de los franquistas de la época al emitir una ley del perdón y el olvido.

Debemos reflexionar el porqué deciden olvidar auténticos y numerosos crímenes, aún después de la muerte de Francisco Franco Bahamonde, y no aceptan lo que está sucediendo en Euzkadi hoy en día.

Solo digo, de acuerdo con Garzón, de que es una cacicada, es mi reflexión.

Reflexionemos sobre un cura, de Castellón concretamente, que ha sido capaz de bendecir, que no casarlas, la unión civil de dos mujeres y el escándalo que ha desatado en mentes si no estrechas casi.

Reflexionemos que solo realizó una ceremonia civil, más bien dio su bendición, a dos mujeres que conoce desde hace años. Lo que podría ser un problema es que realizó el acto con la clásica teatralización de un matrimonio, con ellas de blanco frente al altar y los familiares y amigos acompañándolas en los bancos.

Creo que sobreentendió las palabras del papa Francisco cuando habló en favor de los gais y lesbianas…

Con lo que no estoy de acuerdo es lo que ha dicho un ciudadano de no sé dónde: “Si se es católico hay que aceptar las normas que marca la Iglesia Católica”. Que quede claro, yo no acepto ni aceptaré esas normas.

Reflexiono sobre el tiempo vivido, la constatación de la intransigencia e intolerancia de muchas personas que se creen prepotentes, cuando en realidad son unos impotentes, y que, casualidad, son todas de derechas, liberales y conservadoras, que mantienen vivo el espíritu de los insultos personales, aún sin conocer personalmente al oponente, y que van a misa con un recogimiento que da vergüenza ajena. Como sabemos que hecha la norma hecha la trampa, van a confesar (aunque hoy en día no se estile) con lo que creen que sus pecados han sido borrados…, para el día siguiente seguir con la misma tónica y así hasta que se mueran. ¡Ah!, me olvidaba, pidiendo la Extremaunción, o se las piden.

En fin, la vida sigue y yo también, confiando en que dejen de usar las definiciones más escabrosas del diccionario de la RAE cuando se dirijan a los opositores de cualquier tema.