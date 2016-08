La gestión de la Escuela Hípica pasará a manos de la Federación

V.S.C.

Sábado, 27 de agosto de 2016

Finalmente será la Federación Hípica la que se haga cargo de la gestión de la Escuela Hípica durante el próximo curso y así lo anunció ayer el consejero de Deporte, Fernando Ramos. La fórmula para hacer esto posible será el convenio, a firmar entre la Ciudad Autónoma y la federación, dejando atrás el anunciado concurso por el que se iba a sacar a licitación la gestión del centro.

Esta alternativa, según explicó ayer Ramos tras el Consejo de Gobierno, se ha desechado porque hasta formalizar la adjudicación pasarían varios meses en los cuales la actividad del centro se vería paralizada. Esto se podría haber resuelto si se hubiera sacado el concurso con antelación y no a las puertas de septiembre, lo que, aseguró Ramos, no se ha podido hacer debido a la falta de acuerdo con la empresa de Javier Pérez, que se ha encargado de gestionar la Escuela Hípica hasta el momento. Y es que, la polémica no ha faltado desde que hace más de un año el Gobierno anunciara que no firmaría ningún convenio más con Pérez para la gestión de la Hípica y que esta saldría a concurso. Aunque el año pasado se tuvo que llegar a un acuerdo con Pérez para que la actividad no se paralizara y se prorrogó un curso más la situación. Ahora, no hay vuelta atrás y está previsto que en breve se firme el convenio con la federación.

A pesar de que la Federación Hípica no tiene ni licencias, ni Junta Directiva, y está en manos de una gestora, Ramos aseguró que tiene capacidad jurídica para formalizar el convenio y que, una vez que comiencen a darse de alta las licencias, se iniciará el proceso para elegir nueva junta. El consejero recordó que esta fórmula se lleva a cabo con otras federaciones y ha dado “buen resultado” por lo que, señaló, no descartan darle continuidad en el tiempo. Así, será con el transcurso de los meses cuando el Gobierno evaluará si finalmente licitar la gestión de la Escuela Hípica o mantener el convenio para próximos ejercicios.

Sobre los animales que quedarán en el centro, Ramos especificó que la actividad se mantendrá con 52 (28 caballos y 24 ponis) de los cuales 22 equinos y 18 ponis son de Javier Pérez, mientras que el resto son de Arantxa Márquez y un propietario que los ha cedido. Mientras, según explicó el consejero de Deporte, el acuerdo alcanzado con Pérez para el uso de sus caballos es el pago de un alquiler mensual de 65 euros, lo que suma 2.600 euros al mes. El resto de caballos de Pérez está previsto que estén fuera de la escuela y de Ceuta antes del próximo 5 de septiembre.

Casi 350.000 euros de presupuesto

El convenio con la Federación Hípica se firmará por un importe de 349.394 euros, según explicó Ramos para señalar que esta cantidad es similar al presupuesto que se barajaba para sacar a licitación la gestión de la Escuela Hípica. Por tanto, esta fórmula no supondrá un coste adicional a las arcas municipales, según trasladó el consejero de Deporte.

Se mantienen todas las actividades

Si en algo hizo ayer hincapié Fernando Ramos es que la Escuela Hípica seguirá ofertando todas las actividades como hasta el momento y, por tanto, seguirá ofreciéndose la tan apreciada Hipoterapia a la que acuden miembros de la Asociación Síndrome de Down de Ceuta. En total se contará con 28 caballos y 24 ponis para todas las actividades previstas.

Licitar la gestión no era operativo para este año

El consejero de Deporte, Fernando Ramos, aseguró que se ha optado por el convenio porque licitar la gestión de la Escuela Hípica no era “operativo” para este año. Y es que, con el tiempo encima para tener que comenzar el nuevo curso, un concurso hubiera supuesto paralizar la actividad hasta final de año o principios del próximo.