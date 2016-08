Pepe Masegosa: “Llega la hora de la verdad y es bueno empezar ganando”

EL PUEBLO

Sábado, 27 de agosto de 2016

Fútbol / tercera división

Pepe Masegosa, entrenador de la AD Ceuta, realizó su primera rueda de prensa previa al debut liguero frente al San Roque que será mañana domingo a las doce de la mañana en el estadio Manolo Mesa.

El técnico empezó señalando que “a partir de mañana empieza una nueva situación. Con esto quiero decir que los partidos de pretemporada sirven para sacar conclusiones, para ir cogiendo forma y para ir viendo lo que somos capaces de ir adquiriendo. Ahora llega la hora de la verdad, la cosa cambia pero tenemos una base sólida ya que hemos realizado una buena pretemporada, hemos trabajado lo suficiente en cuanto a tiempo y cantidad por lo que creo que nos puede dar un buen resultado. Como todo inicio liguero hay pequeñas dudas que se pueden solventar a medida que vaya avanzando la temporada”.

Comentó el nuevo entrenador que “siempre es importante empezar con buen pie. Es independiente de lo que haya pasado, con la llegada de una nueva directiva o un nuevo entrenador. Hay una máxima del fútbol y es que todos los mensajes nuevos llegan mejor si se gana. Los resultados te dan mayor tranquilidad a la hora de trabajar.

Yo le puedo decir a los jugadores que todo lo que hemos hecho está muy bien pero si se gana es mucho mejor.

Pero bueno todo hay que tomarlo como un primer partido de liga, como la primera toma de contacto con la competición ya que quedan muchos partidos y queda un gran margen importante de mejora. Sobre todo diría que estamos en una buena línea para afrontar la temporada”.

Sobre el rival de mañana domingo señaló que “espero a un San Roque como nosotros con muchas dudas. Con un problema añadido, que conocemos que juegan en un campo que es pequeño y va a ser un partido de segundas jugadas. Todos los inicios son muy trabados en cuanto a ritmo. Me espero un equipo con mucho empuje y con jugadores que quieren demostrar que están para jugar en Tercera División”.



Con el once decidido

Masegosa habló sobre el posible once: “Tengo decidida la alineación pero no voy a darla a conocer pues queda un entrenamiento y va a depender de que hagamos algún ajuste dependiendo de esa sesión. Y tampoco me parece lógico darla a conocer cuando los jugadores no la conocen. Soy un entrenador coherente y si hemos venido trabajando un sistema y con una serie de jugadores no vamos a llegar y lo vamos a cambiar todo.

Debemos ser coherentes aunque esto no va a significar que vayan a jugar los mismos que en los últimos amistosos ya que puede haber algún cambio. Lo que no está cerrada es la convocatoria y por el mismo motivo que he explicado”.

A continuación señaló que “las pretemporadas sirven para analizar cosas. No creo que nadie haya podido sacar conclusiones de nuestro equipo porque nos haya visto jugar dos veces. Yo he realizado pretemporadas que no he perdido ningún partido y le he ganado a equipos de categoría superior y luego en la liga nos ha faltado la fluidez de los amistosos. Estos encuentros están para asentar una base sobre el modelo de juego, a nivel de disciplina, etc. Ahora viene saber como se va a responder en la competición. Por lo que se ha hecho, en relación a fichajes, creo que el Arcos puede dar alguna sorpresa si es capaz de hacer un buen bloque. Luego están el Betis B o el Algeciras que tienen un puntito más que otros equipo o el San Roque de Lepe que puede venir con buenos jugadores. Empezamos todos de cero y afrontamos estos comienzos con pequeñas dudas”.

El último fichaje de la AD Ceuta FC ha sido Javi Navarro. Masegosa habló sobre este futbolista: “Javi Navarro va a estar en la convocatoria pero no en el once. Viene bien pues es un jugador que lleva una vida ordenada aunque le falta un poco del tono físico que tienen sus compañeros y conocer el modelo de juego que vamos a emplear. Llevamos seis semanas entrenando los movimientos defensivos y ofensivos que vamos a utilizar y ahora lo tiene que adquirir aunque es más fácil que lo aprenda uno que once. Creo que las condiciones del partido le vienen bien para sus características y creo que va a tener participación durante el partido”.

El técnico tiene alguna duda para el domingo: “Tenemos las dudas de Ismael que no termina de entrenar y la baja de ‘Genial’ con una rotura”.

Se le planteó al técnico la posibilidad de que el equipo entrene por las mañanas: “Los entrenamientos, si queremos dar un salto de profesionalidad. entiendo que deben ser por la mañana ya que, los hábitos de vida serán mas ajustadas a los entrenamientos. Si entreno por la tarde, me acuesto más tarde y me levanto más tarde.

Es aconsejable que entrenemos por la mañana pero siempre que nuestro mayor interés sea sacar el mayor rendimiento al jugador. Si hay algún problema intentaremos buscarle una solución. La idea es tener entrenamientos por la mañana pues me permitiría poder hacer alguna semana una doble sesión. Después entran otras cosas. Un entrenador no puede llegar e imponer todo lo que le de la gana pues debe intentar ajustarse a lo que hay. Si hay coherencia yo intentaré ser flexible y no tengo la información de que existan jugadores que no puedan entrenar por la mañana. Sigo pensando que lo vamos a poder hacer”.