“Esta decidido que me retiro de la Selección”

EL PUEBLO

Sábado, 27 de agosto de 2016

waterpolo / Guillermo molina

El waterpolista ceutí Guillermo Molina confirmó ayer su retirada de la Selección de España tras disputar sus quintos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro y su fichaje para las tres próximas temporadas por el conjunto italiano del Pro Recco.

‘Wily’ Molina se encuentra en Ceuta desde hace unos días, junto a su mujer y sus dos hijos, y atendió a los medios de comunicación, en el club de sus amores -el Caballa- junto al directivo deportivo Sergio Aguilera, para informar sobre su futuro deportivo. El jugador ceutí sigue manteniendo lo que anunció antes de acudir a los juegos que dejaría la selección para que puedan entrar en el combinado nacional nuevos valores.

Pregunta: ¿Puede usted valorar su actuación de España en los juegos olímpicos de Río en el que terminó en la séptima posición?

Respuesta: Si empezamos valorando la actuación del equipo puedo decir que hemos hecho una primera fase muy buena, creo que a nivel de medalla, pero en el otro grupo Serbia, que al final ha sido el campeón, tuvo un mal inicio y nos cruzamos con ellos y cuando luchas contra titanes es complicado y quedamos eliminados. A nivel personal, lo he dado todo a la Selección. No tengo más y me sabe mal no haber terminado mejor.

P: ¿El extraño enfrentamiento contra Serbia os impidió lograr una mejor clasificación en estos juegos?

R: Jugando con Serbia las posibilidades era 7 a 3 a favor de ellos, pues sabes que son realmente fuertes y los partidos del Grupo nos pusieron esa posición sin margen de maniobrar para poder cambiarla. Sabíamos que al enfrentarnos a los serbios la clasificación iba a ser complicada pero lo hemos intentado hasta el último minuto de cada partido.

P: ¿Confirma usted su retirada del equipo nacional pese a la buena trayectoria durante estos juegos?

R: Sigo pensando lo mismo que hace unas semanas, no he cambiado de opinión y mantengo que han sido mis últimos juegos y mis últimos partidos con la selección. O me llaman directamente para Tokyo (rie) o esto se ha terminado. En serio os digo que ha llegado el momento de dejar que entre gente nueva y que empiecen a encontrar los estímulos necesarios para seguir compitiendo que creo que a nuestra generación le va faltando después de muchas derrotas duras como esta de los juegos o en el Mundial de Barcelona. Creo que es el momento de que pasen nuevas personas.

P: ¿No es una pena dejar la Selección después de haber rendido a un nivel tan alto en estos juegos?

R: Es mejor dejarlo así. Tengo dos niños y una mujer que son mis managers y son ellos los que dictan mi vida social que es la que me llevo para siempre.

P: ¿Tiene usted una ‘espinita‘ clavada por irse sin haber ganado una medalla en los juegos?

R: Sí y no. Sí porque creo que una medalla olímpica debe ser la ‘hostia’ pero se que le he dado todo lo que llevo dentro a la selección y no puedo reprocharme nada. He ganado mucho también y hay que pensar que es lo que debía pasar y no hay que darle más vuelta al tema.

P: ¿Con que momento de la Selección se queda en el momento de su retirada?

R: De mi carrera me quedo con todo, pues empecé a los 17 años y he estado 15. Me quedo con lo bueno y con lo malo pues es lo que me ha hecho un buen jugador antes, ahora y en el futuro. Pero si debería elegir algo en especial sería el Mundial de Melbourne en el 2007 (fue elegido mejor jugador) pues fue el año que di un salto de calidad y pude estar a un gran nivel durante mucho tiempo.

P: ¿Han sido sus mejores juegos?

R: Han estado muy cerca de los de Pekin. Allí estuve más o menos a este nivel aunque en esos juegos tuvimos muchos jugadores a un gran nivel y quizás no se vio que yo destacase tanto. En estos he sido más goleador y esto ha podido provocar que se me haya visto destacar un poco más.

P: ¿Es para usted un orgullo que le pidan seguir en la Selección?

R: Me llena de orgullo que incluso el presidente y directivos de la Federación me hayan pedido poder hablar sobre mi retirada y les he dicho que podemos hablar de lo que quieran pero no de mi continuidad con la Selección. Es un tema que tengo muy claro y ya que estaba decidido desde hace tiempo atrás, desde el segundo día que empezamos a preparar los juegos que hablé con el entrenador Gabi Hernández. Le dije aquí me quedo. No es por una cuestión física o deportiva, creo que hay que cambiar el aire y creo que llevo mucho tiempo y no voy a dar mas. Hay que pensar ya en el 2024 y hay 8 años para comenzar a trabajar con nuevos jugadores. Creo que pese a estar a un buen nivel soy un tapón para otros jugadores y creo que otros también. Pero es mi opinión y el que debe decir es el entrenador.

P: ¿Quizás no ha estado usted rodeado en estos juegos de jugadores del nivel que tuvieron sus compañeros de Pekin?

R: No. Ocho o nueves jugadores de estos juegos fueron campeones de Europa con el Barceloneta hace dos años, había un gran nivel aunque quizás no hemos estado acertado. En Pekín tuvimos dos boyas y ahora sólo con una y nos hemos tenido que inventar fases del juego para engañar a los otros, como decíamos nosotros con el falso nueve (rie). En Pekín si éramos más completos y no he dicho que ahora no tuviesen el mismo nivel.

P: ¿Cúal es su futuro a partir de ahora?

R: En verano seguiré jugando la Liga de Malta si me quieren. Durante el resto del año jugaré en el Pro Recco con el que he vuelto a firmar para las tres próximas temporadas y en teoría me quedaré en este club haciendo otras cosas pero ya se hablará. Ahora voy a estar tres años de jugador que es lo que quiero y más me gusta.

P: ¿Estará su futuro más ligado a Italia que a España?

R: Me veo mucho más en Italia. El médico de la Selección me comentó bueno te vas como jugador y quizás vuelvas como entrenador y le dije que me veía más entrenando a Italia que a España. Allí de momento he forjado más mi vida, me he casado allí, mis hijos han nacido allí y llevo más años jugando en la liga italiana que en la española. Quizás sea complicado entenderlo pero tengo mas futuro que en España sin malinterpretar mis palabras. En Italia he estado más tiempo, tengo más amistades, etc. Está clarisimo que me gustaría luego ser entrenador para enseñar lo que pueda y todo lo que tenga para este deporte que me ha dado todo y que todavía me tiene que dar muchas más cosas.

P: ¿Que sientes cuando vienes a Ceuta y cruzas la puerta del CN Caballa?

R: Se me pone la piel de gallina. Siempre les habló a mis hijos de la piscina donde juega papa y de Ceuta. Estoy muy orgulloso venir a Ceuta que es para mi como subir al cielo.