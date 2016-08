Pía Unión reprocha a la Ciudad que exija otra prórroga tras años de ocupación provisional

SAMUEL DUEÑAS

Domingo, 28 de agosto de 2016

La ‘Pía Unión’ se ha pronunciado por primera vez acerca de la polémica que ha generado el edificio de Amor Fraterno, una vez que la Ciudad anunció el pasado viernes en el Consejo del Gobierno que no comprará este inmueble que pertenece a la Iglesia tras subir su alquiler de 4.500 a 20.000 euros. En una nota de prensa muy correcta y sin querer alimentar la polémica, ‘Pía Unión’ ha evitado hablar de cantidades económicas y ha basado su comunicado en explicar que “la Ciudad conoce desde hace mucho tiempo que el contrato expiraba el 31 de octubre de 2016”.

En primer lugar, ‘Pía Unión’ ha mostrado “su desacuerdo con la presentación de los hechos en los últimos días, que pretenden inculpar a esta entidad benéfica de la suerte de los niños escolarizados que ocupaban el inmueble cuando ha sido precisamente este motivo lo que llevó, hace más de dos años, a advertir a la Administración del propósito de finalizar el contrato para evitar esta situación”, añadiendo que “entodo momento se ha querido actuar con nobleza, previsión, transparencia y claridad con los responsables políticos”.

En este sentido aclaran que “no podemos ser responsables de dicha situación, cuando sabiendo que el contrato, que ha sido varias veces prorrogado, finalizaba el 31 de agosto, se autorizó el inicio del procedimiento de matriculación de la guardería municipal sin contar con un espacio alternativo a Amor Fraterno”. Por este motivo, ‘Pía Unión’ lamenta que “se ponga ahora a los niños y sus padres (a quienes se acogió en su momento y se han mantenido durante este tiempo sin más motivo que la solidaridad cristiana) como excusa para mantener la ocupación de un edificio ajeno, contra la voluntad manifestada por su legítimo propietario”.

En este sentido recuerdan que “Pía Unión de la Fraternidad de Cristo, como propietaria del edificio conocido como Amor Fraterno, en el año 2009 acogió favorablemente la solicitud realizada por la Ciudad ante la necesidad urgente de un local, por la clausura de sus instalaciones destinadas a guardería infantil, para trasladar provisionalmente al alumnado matriculado y así poder finalizar el curso escolar” y recuerda que “con el ánimo de colaborar con la Ciudad, consentimos la cesión de la planta baja y principal de su edifico, y también de un zona exterior para adaptarla a recreo, mientras se solucionaba el problema que había llevado a esta situación de urgencia. Al tratarse de una realidad transitoria, se estipuló una pequeña compensación, que no suponía en ningún caso una justa retribución, dado que la cesión hacía inservible el resto de la edificación para ejecutar cualquier proyecto independiente que pretendiera la propiedad”.

Por otra parte expresan que “la situación de cesión provisional se fue alargando más de lo deseable en el tiempo”, asegurando que “una vez finalizado el curso escolar 2008-2009, la Pía Unión aceptó la continuidad de la cesión con el objetivo de dar más tiempo a la Ciudad para solucionar el problema de la ubicación de la guardería municipal”.

A pesar de ello y viendo que la Ciudad no daba respuesta, “esta situación continuó tres cursos más sin visos de que esta cesión provisional finalizase. Por ello, la propiedad, en septiembre de 2014, comunicó formalmente a la ciudad su deseo de finalizar la cesión lo antes posible, ya que el destino que la propiedad desea dar al Edificio, en cumplimiento de sus fines propios, quedaba obstaculizado por la ocupación de la planta principal, y otras partes de la edificación. A lo que hay que añadir que la aportación económica de la Ciudad, no llegaba ni a cubrir los costes generados por la ocupación. En aquel momento, la Consejería de Educación esgrimió su facultad de prórroga, recogida en contrato, hasta el 31 de agosto de 2016”.

Tras años de espera a una posible solución por parte del Gobierno que lidera Juan Vivas, ‘Pía Unión’ manifiesta que “en septiembre de 2015, se nos remitió desde la Consejería un nuevo contrato de arrendamiento con una ligerísima subida de la renta, y cuya duración podría alcanzar hasta el 31 de agosto de 2018. Dicho contrato fue rechazado por la propiedad, al extenderse más allá del 31 de agosto de 2016 en que finalizaban las posibles prórrogas al contrato en vigor” e insisten en que “una colaboración provisional, generosamente atendida por nuestra parte, aunque incómoda y antieconómica, que se inició por buena voluntad y con el deseo de ayudar a la Consejería de Educación, quedó sometida a las exigencias de los términos de un contrato. Por ello, la Pía Unión comunicó por escrito, en marzo de 2016, su voluntad de recuperar los espacios cedidos a la finalización de la última prórroga el 31 de agosto de 2016, acordándose entre las partes los términos de la entrega”, aclarando que “Pía Unión no ha firmado ninguna nueva prórroga a la ocupación actual”.

Por todo ello explican que “no entendemos como se puede ahora decir que Pía Unión da término al contrato por sorpresa, tras los avisos y comunicaciones realizados. Resulta incomprensible como se autorizó el inicio del procedimiento de matriculación de la guardería municipal sin contar con un espacio alternativo al Amor Fraterno, sabiendo que la cesión, varias veces prorrogada, finalizaba el 31 de agosto”.

Por último desde ‘Pía Unión’ subrayan que “no comprendemos qué supuesto derecho puede invocarse cuando hace tan sólo dos días se rogaba una prórroga, que hoy se exige, tras siete años de ocupación provisional, si bien, seguimos abiertos a cualquier negociación para resolver el problema de la Ciudad sin que sean perjudicados nuestros planes de actuación”. Ahora habrá que esperar la respuesta que se da a este comunicado desde la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Mabel Deu anunció el viernes, tras el Consejo del Gobierno, que desistía de adquirir el edificio de Amor Fraterno

El Gobierno anunció el pasado viernes tras el Consejo del Gobierno que desistía de adquirir el edificio de Amor Fraterno para, en su lugar, construir una nueva Escuela Infantil a la que trasladar a los alumnos que actualmente están en el inmueble propiedad de la Pía Unión. Un cambio de proyecto que el viernes anunció la consejera de Educación, Mabel Deu, y que viene motivado por la imposibilidad de adquirir Amor Fraterno de forma directa y, en su lugar, tener que sacar la adquisición de un inmueble para albergar una guardería a concurso.

Este proceso llevaría a la Ciudad a no contar de forma definitiva con un edificio hasta mitad de curso y por ello Deu solicitó a la Pía Unión una prórroga del contrato de alquiler vigente que ahora existe para que se utilice parte del inmueble como Escuela Infantil. Sin embargo, el representante legal de esta entidad le contestó el jueves a la consejera que, para mantener el alquiler por un año más, el precio pasaría de 4.500 a 20.000 euros. Un coste que el Ejecutivo no está dispuesto a soportar y que ha llevado al Gobierno a tomar la decisión de desistir de la adquisición del inmueble. Aunque la consejera no quiso adelantar cuál será el centro alternativo al que se trasladará a los alumnos de Amor Fraterno por que, dijo, quieren informar primero a los padres, sí terminó señalando que al quedarse las instalaciones del CEIP José Acosta vacías este curso, el traslado a este centro sería una posibilidad. Y es que, puntualizó la consejera, el cambio debe hacerse a unas instalaciones que se encuentren habilitadas para acoger una Escuela Infantil y cuya reforma se pueda hacer de forma inmediata. Los dos millones previstos para comprar Amor Fraterno, explicó Deu, irían a parar a esta reforma y a la construcción de un nuevo centro cuya ubicación todavía se desconoce. El gobierno, según expuso la consejera, estudia con el Ministerio de Educación varios espacios para construir los institutos que están previstos y en función a eso se elegirá el terreno para la nueva Escuela Infantil que, en ningún caso, irá en la antigua Virgen de África.