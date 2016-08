Marea Negra arremete contra sindicatos del área de seguridad

EL PUEBLO

Domingo, 28 de agosto de 2016

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Marea Negra ha criticado con extrema dureza a los sindicatos mayoritarios con representación en el sector en una nota de prensa que se ha difundido a nivel nacional bajo el epígrafe ‘La otra cara de la moneda de los sindicatos’. En este sentido, ha puesto de manifiesto que quiere “dejar claro que no son las siglas las que manchan el honor de un sindicato o una asociación, si no a las personas que están al mando de ellas, que esas personas solo miran por sus intereses sin importarles nada, este convenio perjudicara a unos 240 profesionales en la ciudad de Ceuta”, explica el vicepresidente de la asociación, José Antonio Carbonell Buzzian.



Ceuta

Señalan además desde Marea Negra que según datos que obran en su poder “y tirando de hemeroteca la popularidad de los sindicatos mayoritarios han perdido el 43,7 por ciento de sus afiliados o lo que es lo mismo 1,4 millones de personas que han huido de estas organizaciones y recalcar que no tiene nada que ver la crisis como comentan sino más bien a las acciones que han llevado a cabo tales como la firma de los últimos convenios, con pérdidas que sufre el trabajador, eres masivos sin contemplaciones y olvidándose de donde provienen y para que nacieron y no como están haciendo actualmente, que es obviar la realidad de más de ciento ochenta mil profesionales habilitados en paro a nivel nacional y 150 en la Comunidad Autónoma de Ceuta pero por lo que se ve esto no va con ellos”.

“Nos da vergüenza como asociación ver la poca o ninguna empatía que tienen estos señores privilegiados de sindicatos mayoritarios hacía sus afiliados, que gracias a esos trabajadores que pagan sus cuotas la mayoría de las veces sin poder para que luego dentro de sus feudos los comités de empresa, campen a sus anchas y solo den a este sector precariedad y falsas esperanzas”, manifiestan desde la asociación que aglutina a vigilantes de seguridad.

Y añaden que “por qué no opinar sobre el texto del nuevo Código Penal, donde deja ver que tanto sindicatos como empresas, quedaran exentos de responsabilidad de que un juez les pueda imponer una multa o incluso ordene su disolución”, explican desde el colectivo.



“Corrupción”

Esta asociación afirma estar “harta de ver tanta corrupción a unos niveles inimaginables y sobre todo de entidades, que se les presupone que tienen que velar por los derechos de los trabajadores, tampoco salimos de nuestro asombro que sigan permitiendo que estos señores se enriquezcan a costa del sudor de familias y que nuestros gobernantes solo les preocupe haber quien va a gobernar y que sillones van a tomar, no queremos tampoco obviar el convenio nacional de seguridad privada que están negociando en las cocinillas del infierno y nunca mejor dicho por qué que esta saldrá la perdida de muchísimos derechos”, subrayan al respecto.

“Menudo cambio de los sindicatos desde el año 1824 que fueron derogadas las leyes que impedían las asociaciones obreras, donde una nueva ley aprobaba en el año 1825 confirmaba la legalidad de dichas asociaciones. Otra de las funciones de los sindicatos de aquella época y no lo que tenemos en la actualidad tenían la función de ayudar a sus afiliados en momentos de penuria. Cuánto ha llovido”, expresan finalmente desde la Asociacion de Vigilantes de Seguridad Marea Negra.

APUNTES

SINDICATOS. La Asociación de Vigilantes de Seguridad Marea Negra ha vertido durísimas críticas contra la actuación de los sindicatos mayoritarios que cuentan con representación en el sector.

CEUTA. El convenio, según apunta la asociación, afecta a 240 vigilantes de seguridad que se encuentran trabajando en la ciudad.