«En Ceuta falla la convivencia y que, en lugar de en las similitudes, nos fijamos en las diferencias»

V. SAURA

Domingo, 28 de agosto de 2016

ENTREVISTA / Mayda Daoud - Diputada del PSOE

Mayda Daoud ha estado esta semana en el centro del huracán mediático después de que decidiera quitarse el hiyab. Una decisión “muy personal” y meditada que la socialista no creía que fuera a tener tanta repercusión y así lo traslada a EL PUEBLO , al mismo tiempo que muestra su preocupación porque tenga más relevancia una cuestión personal que otras relacionadas con el Gobierno o la situación económica que atraviesa la ciudad.

No obstante y a pesar de las críticas que incluso le ha reportado, Daoud intenta dejar aparcado un tema que entiende “amarillista” y recuerda que lo importante es su trabajo en el ámbito político desde donde, destaca, está al servicio de los ciudadanos y lucha por fiscalizar la acción del Gobierno.

• Pregunta.- Esta semana la vimos, por primera vez, sin el hiyab en el pleno de la Asamblea, una decisión muy personal que ha saltado a la palestra pública en los medios de comunicación, ¿cómo ha vivido esta situación y que se le haya dado tanta relevancia?

Respuesta.- Ha repercutido a nivel personal más que a nivel político. Me parece una incongruencia que una decisión del ámbito privado haya trascendido a medios de comunicación y derivado en comentarios poco éticos, en los que no se ha tenido en cuenta lo delicado y subjetivo del asunto. Aunque los comentarios de personas que opinan diferente no me importan ni me influyen, y ante todo respeto los diferentes pensamientos, no se ha tenido la consideración que merece, al menos, mi familia.

P.- ¿Se esperaba esta repercusión?

R.- No. Sabía que era un paso importante y esperaba comentarios, pero no tan polarizados. No obstante, aunque ha habido comentarios negativos, también agradezco a todas las personas que han contactado conmigo para trasladarme mensajes de ánimo cuando los necesitaba tras leer cosas muy delicadas que han llegado a la denuncia. Ha sido una semana que calificaría de preocupante porque, si este tema suscita una polémica tan amarillista, me preguntó qué pasa con Ceuta y qué importancia le estamos dando a los verdaderos problemas de la ciudad. Si una decisión tan personal repercute más que el hecho de que la Iglesia quiera cobrarle a la Ciudad 20.000 euros por el alquiler de un edificio, estamos haciendo algo mal.

P.- A nivel personal, ¿qué ha supuesto dar este paso sobre todo después de la relevancia que ha tenido el hecho de que en la Asamblea ceutí haya diputadas con hiyab?

R.- Primero creo que cuando formé parte de una lista de candidatos en las elecciones, mi partido no le dio importancia a que yo llevara o no hiyab, , si no que me incluyó por compartir los valores y las convicciones de sus siglas políticas. Por tanto, al decidir quitarme el pañuelo no he pensado en qué podría pensar el votante socialista. Caer en esa tesitura sería haberlo hecho realmente mal. La imagen personal es de uno y si hubiera decidido dejarme el hiyab por las reacciones hubiera sido engañarme a mi misma. Otra cuestión, de la que siempre hablo, es que la religión es algo tan personal que no me gusta que se me tilde de ‘musulmana’. Lo soy, siempre lo he sido, pero en mi ámbito personal. He llevado el hiyab y en ningún momento se me ha escuchado hablar de religión, porque no es ese mi objetivo, si no trasladar mis convicciones a quienes confían en el PSOE cada vez que votan.

P.- ¿Cree que la religión se utiliza de forma torticera en política?

R.- Espero que no porque, de ser así, estaríamos engañando a la gente con una cuestión tan delicada como es la religión, que debe ser algo personal y que no debe incumbir a nadie. Por eso, cuando utilizamos la palabra convivencia caemos en un error. Si nosotros defendemos la convivencia y la interculturalidad, lo que queremos es una plena ciudadanía, y esto significa que todas las religiones se queden en el lado estrictamente personal y que, de una vez por todas, todos y todas convivamos como ciudadanos de pleno derecho en una ciudad como es Ceuta y en un país como es España, con su diversidad. Lo que tenemos que hacer es sumar y no polarizar, que es lo que últimamente veo, una segmentación de la ciudadanía, y eso quiere decir que estamos haciendo algo mal.

P.- Ese reto de plena ciudadanía, ¿cree factible alcanzarlo a corto o medio plazo?

R.- Eso depende de las personas y de cómo cale el discurso. Pero lo que es cierto es que la plena ciudadanía está en nuestras manos conseguirlo y depende de nosotros cuándo sea.

P.- ¿Qué está fallando ahora?

R.- Está fallando la convivencia, que una religión se quiera supeditar a la otra, y que existan revanchismos. En vez de ver similitudes, nos fijamos en las diferencias, cuando la realidad es que a diario se relacionan personas de cualquier religión.

P.- ¿Cree que estas diferencias existen más a nivel político que a pie de calle, donde los ciudadanos se relacionan con normalidad?

R.- Estamos haciendo algo mal, y llevamos años haciéndolo, que es la educación. El pilar fundamental de la sociedad civil es la educación y estamos aplicando valores que no sirven para construir una plena ciudadanía. Tu no puedes tener una asignatura en Educación Infantil, Primaria, y Secundaria como es la religión islámica o católica que en un momento del día te lleva a separar a los niños para que cada uno se vaya a su clase de religión. En vez de que ese niño que va a religión católica y el que va a religión islámica se queden en un aula para aprender de sus diferentes religiones, se tiende a separar. Por eso, siempre he dicho y mantengo, que la religión se debe enseñar fuera de las escuelas. Y quiero puntualizar que, ante quienes comenten que el PSOE dice ahora esto cuando ya se ha instaurado la religión islámica, ahora es momento de introducir la laicidad en la educación. Nunca es tarde para replantearnos la situación. La educación merece ser laicista y que haya una asignatura de valores y convivencia, como fue en su momento educación para la ciudadanía que fue tumbada por la LOMCE, donde también se estudie la historia de las religiones. Una asignatura para sumar que debería darse ya en Infantil para que los niños crezcan en un ambiente de valores y convivencia.

P.- Después de poco más de un año al frente de la vicepresidencia segunda de la Mesa de la Asamblea, ¿qué balance hace y que ha supuesto para usted estar ostentar este cargo?

R.- Ha supuesto un antes y un después. Desde que me afilié al PSOE he tomado la política como una forma de luchar para cambiar Ceuta y de repente ha llegado el momento de tener la posibilidad de fiscalizar al Gobierno de la Ciudad. Además, ha supuesto mucha responsabilidad porque ser vicepresidenta me ha llevado a aprender, hora por hora, para no quedarme atascada. No quiero ni acomodarme ni que parezca que estoy inactiva, porque me gusta utilizar la institución de todos los ceutíes para estar al alcance de los ciudadanos. Y es que, nunca se ha abierto la Asamblea a los ciudadanos hasta ahora. Siempre ha existido una barrera que ha hecho al ciudadano ver a la Asamblea como algo intocable cuando es el órgano de representación de los ceutíes. Por eso, he intentado de todas las formas posibles tener esa vicepresidencia abierta a los ceutíes y es algo que valoro de forma positiva. También ha sido positivo utilizar la oposición como medio y recurso para hacer una mejor labor de fiscalización del Gobierno, con esa mesa de la oposición que se constituyó y logró un hito como ha sido lograr que se aprobara en el debate de Estado de la Ciudad un Plan de Inclusión Social a propuesta de la oposición. La política, al final, es utilizar toas las herramientas posibles para ponerlas al servicio de la ciudadanía, al margen de revanchismos.

P.- ¿Ha costado que los ceutíes se acercaron a la Asamblea?

R.- Sí. He tenido varias anécdotas y he visto que sí les cuesta. Pero cada día que pasa el contacto con los ceutíes es mayor y que no se acercaran me preocuparía.

P.- Hasta ahora, ¿cree que los políticos estaban acomodados?

R.- Sí. El Ejecutivo local está acomodado y lleva 16 años haciendo lo mismo. El programa electoral ha sido un ‘copia y pega’ que además no se ha llevado a cabo, y están sumidos en un desgaste político y argumentario. Además, si se aprueba alguna cuestión en pleno tenemos que estar vigilando con lupa para ver si se lleva a cabo. La labor fiscalizadora de la oposición y, particularmente del grupo socialista, está siendo brutal, mientras que la dejadez y el desgaste del Gobierno se refleja en la sociedad.

P.- Una de las decisiones más polémicas de la Mesa de la Asamblea, a la que pertenece, ha sido rechazar dos propuestas en julio y otra en agosto, de Caballas y el MDyC, situación ante la que no ha faltado la presión, ¿cómo ha vivido lo ocurrido desde dentro?

R.- Ha sido una situación delicada. Me acuerdo de esa mesa rectora, donde el PP tumbó las dos propuestas, y fue delicada porque fue una votación en la que no sabes qué hacer, lo que trasladé a los dos partidos afectados, y es cierto que es una situación parecida a la que se ha producido en este último pleno con la misma propuesta del MDyC. No obstante, creo que no se ha comprendido bien que, aunque entiendo que cualquier propuesta presentada por un grupo de la oposición debe estar dentro del pleno, esta es una cuestión delicada al ser un calendario laboral que le compete al Consejo de Gobierno elaborar. Por eso se debe tratar en una Comisión Informativa, puesto que son los pasos a seguir ya que no se trata de una propuesta cualquiera.

P.- En esta tesitura y ante la postura que adoptó, ¿se ha sentido respaldad por su partido?

R.- Sí. Las decisiones que he tomado, desde el principio, han sido respetadas por el partido y el portavoz del grupo ha conocido desde el primer momento mi posicionamiento, y lo comparte. Desde mi responsabilidad, intento hacer las cosas bien y no se si acertaré o no, pero con mucha humildad decido las cosas, escuchando antes a los portavoces de los grupos políticos y valorando los pros y los contras. No lo decido sólo en base a mi opinión, sino escuchando a toda la oposición.

P.- Como diputada se ha centrado mucho en propuestas sociales, ¿qué retos se marca por delante en este ámbito y que propuestas le gustaría que se llevaran a cabo?

R.- Me preocupa muchísimo el ámbito social y no puedo concebir que el Gobierno esté tan tranquilo cuando el 47% de los ceutíes son pobres. La pobreza que azota nuestra ciudad es preocupante y cuando hablamos de erradicar la pobreza, la consejera de Asuntos Sociales se limita a leerme a cuánto asciende el presupuesto destinado a ayudas sociales. Pero eso no me vale. Lo que yo quiero es que ese presupuesto se coja y se estructure de forma que llegue a todos lados. Ahora no llega. Que haya un número determinado de ayudas no significa que la labor de Asuntos Sociales sea exitosa, como quieren hacer ver, y me incomoda como política que se utilicen temas como los comedores sociales para hacer propaganda electoral. No se puede contabilizar a los usuarios de estos comedores para un fin electoralista, sino que hay que ver si se puede llegar a más, no celebrar una cifra. Estamos hablando de que 37.000 personas están pasando hambre en nuestra ciudad y no tienen acceso a tres comidas diarias, y que no pueden hacer algo tan sencillo como pagar una factura de luz o de agua. Hay dinero, pero no está repartido como debería.

P.- ¿Echa en falta que el Gobierno se siente con la oposición para planificar ese gasto de ayudas sociales de forma consensuada?

R.- En las comisiones de Asuntos Sociales siempre se lo decimos a la consejera. Pero el planteamiento que hicimos de Plan Social va referido también a este tema. Cuando recopilemos las aportaciones que queremos que nos hagan distintos colectivos y oenegés, que están día a día en contacto con la realidad de la pobreza, queremos ver cómo se podría estructurar el presupuesto y a qué ayudas se debe destinar. Así, aunque no lleguemos a todas las personas necesitadas, sí a la mayoría y ampliar la variedad de ayudas. Además, Asuntos Sociales debería solucionar las situaciones de emergencia con celeridad y no que, para una cita, haya que esperar hasta un mes. Este área necesita un refuerzo y más personal.

P.- A nivel de partido, tras las elecciones autonómicas de 2015 y la dimisión del anterior secretario general, hay rumores constantes de tensión y diferencias dentro del partido, ¿qué hay de cierto en esos rumores? ¿cómo vive la situación?

R.- Me llama la atención que la gente se quede con lo negativo de la relación democrática que hay en la familia socialista. No se ve que el partido está lleno de democracia y que el hecho de que haya voces críticas, que quieran debatir y aportar, enriquece más al partido. Se quedan nada más con lo negativo del asunto. A nosotros nos gusta construir e irnos actualizando, y nos gusta intercambiar opiniones porque así es como un partido se hace grande. Nosotros tenemos que consultar cada paso en el Comité Regional, máximo órgano entre congresos, y no nos vale que alguien diga algo y todos le sigamos, ni que no haya elecciones internas, como ocurre en otros partidos.

P.- Y a nivel nacional, ¿cómo está viendo la situación previa al debate de investidura del próximo martes?

R.- Tras siete u ocho meses en los que Mariano Rajoy ha estado durmiendo la siesta, se levanta y quiere por todos los medios salir respaldado como presidente. Lo que más me preocupa es que, en este tiempo, cuando se le encomendó a Pedro Sánchez formar gobierno, Rajoy estaba desaparecido y dijo un no rotundo, mientras que ahora esperan de nosotros que le digamos si nos vamos a abstener. Me niego por que, como militante socialista pienso que debemos tener sentido común tras unas elecciones en las que hemos ido por las barriadas asegurando que el cambio es posible.

P.- Entonces, ¿no hay más solución que unas terceras elecciones?

R.- Tampoco veo viable las terceras elecciones. Mariano Rajoy tiene que conseguir lo mismo que hizo para que Ana Pastor fuera la presidenta del Congreso. Para eso no ha tenido ningún problema y han demostrado que cuando les da la gana se ponen de acuerdo. Ahora juegan a que el PSOE se abstenga, pero hay otras formaciones a las que convencer, y el no es no. Desde hace un par de meses y hasta ahora.