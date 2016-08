La AD Ceuta busca su primer triunfo en su debut frente al San Roque

EL PUEBLO

Domingo, 28 de agosto de 2016

FÚTBOL / Tercera División

La AD Ceuta FC debuta este domingo, a las doce de la mañana, en el ‘Manolo Mesa’ frente al San Roque. Los ceutíes esperan buscar los tres primeros puntos de la temporada de la mano del técnico Pepe Masegosa que también se estrena oficialmente en el banquillo caballa.

Tras algo más de un mes de pretemporada, llegó la hora de la verdad para la nueva AD Ceuta FC en la liga 2016-17. Un conjunto ceutí que inicia ante el San Roque su primer partido de la era Luhay Hamido y Nayim, como responsables del club, y del nuevo técnico Pepe Masegosa. Un conjunto blanco que mantiene el bloque de temporadas anteriores en las que el equipo estuvo en la parte alta de la clasificación y que presenta varias caras nuevas en la plantilla aunque, sólo cuatro jugadores -Iván Villanueva, Víctor González, Javi Navarro y Dani Ekedo- son los fichajes foráneos.

Terminaron las pruebas para la AD Ceuta FC y este domingo, desde las doce de la mañana, intentará buscar los primeros puntos de la temporada a domicilio, una asignatura pendiente de la pasada temporada pues el equipo no

estuvo muy fino lejos del estadio Alfonso Murube donde dejó escapar la fase de ascenso. Aunque cada temporada es una historia diferente.

Pero el Ceuta del pasado año debe ser diferente al de este, pues el técnico Pepe Masegosa intentará inculcarle a sus jugadores su estilo de juego, siendo un equipo solidario en defensa y que también sepa buscar la portería contraria desde el primer minuto de juego.

El debut de los ceutíes no va a ser nada cómodo, pues se va a encontrar a un buen rival que también intentará empezar con un triunfo y que con su nuevo entrenador, Mena, quiere hacerse fuerte en su estadio desde el primer partido de liga.

Posible once titular

En el Ceuta, el once titular debe ser el que ha jugado en los últimos partidos de pretemporada pues Javi Navarro estará en la convocatoria pero todavía no en el once titular según anunció el técnico caballa.

En la portería todo apunta que estará Pablo Antón. En la defensa jugarán Segura, Jaime, Víctor González y Aitor. En el centro del campo Ekedo y Ernesto, una línea de tres formada por Chakir, Villatoro y Borja Gil y Antonio Prieto como jugador más adelantado. En el banquillo estarán Ivan, portero suplente, Javi Navarro, Salim, Pereña y Yusef.

San Roque

El conjunto gaditano llega a su primer partido con importantes novedades pues hasta 12 son los jugadores fichados por el cuadro sanroqueño para esta temporada. En el banquillo estará el técnico Sergio Mena que debuta y quiere hacerlo con buen pie. Entre las novedades más destacadas están el portero Castilla que llega del Gerena o el ex delantero del Ceuta, Copi.

El partido lo dirige el colegiado sevillano Alejandro Cruz Navarro

El colegiado sevillano Alejandro Cruz Navarro será el encargado de dirigir el encuentro entre el San Roque y la AD Ceuta FC en el estadio Manolo Mesa de la localidad gaditana. José Ignacio Bernal Cerrato y Cristian Naranjo Marín serán los asistentes del encuentro. Cruz Navarro afrontará su segunda temporada en Tercera División y ya estuvo presente en la pasada campaña en el partido que los ceutíes jugaron frente al Guadalcacín en tierras jerezanas y que terminó con la derrota del conjunto ceutí por dos a uno. En la pasada temporada dirigió 16 partidos en la diferentes categorías, con 11 triunfos locales, 2 empates y 3 victorias visitantes. Mostró un total de 115 tarjetas (103 amarillas y 12 rojas), siendo 54 para jugadores locales.