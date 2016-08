Septiembre: medallas, colegios y homenajes

Domingo, 28 de agosto de 2016

Un cinco de septiembre de 1936, Antonio López Sánchez Prado era fusilado en los últimos metros de la ciudad de la que era alcalde. Junto a el, alguno de sus más estrechos colaboradores que habían compartido presidio en el actual auditorio del Revellín tras ser arrestados en las primeras horas del golpe de Estado. La figura de Sánchez Prado no solo no se ha difuminado con el paso del tiempo, sino que ha ido manteniéndose hasta convertirse primero en leyenda y después, prácticamente, en patrimonio inmaterial de Ceuta. Más recordado como médico que como político, el ex alcalde será homenajeado de ahora en adelante coincidiendo con la fecha de su asesinato. Lo aprobó, por unanimidad y a propuesta del PSOE, el Pleno de la Asamblea en su reunión de agosto.

Un pleno que también acuerda conceder algunas medallas de cara al Día de la Autonomía: al Colegio San Agustín por su centenario en Ceuta y a la Unión General de Trabajadores. Ninguna propuesta recibe el voto en contra, pero en el caso del centro agustino no hay unanimidad. Un proceso abierto contra algunos de los miembros de su equipo educativo por un supuesto delito de acoso escolar es el motivo aducido por Caballas y MDyC para abstenerse. En el caso de la coalición, su portavoz Juan Luis Aróstegui recuerda también el carácter de concertado de la institución educativa. Juan Vivas, por su parte, esgrimió que tal y como había ocurrido con otras entidades –Mutua, EAJ 46 o Mutua de Ceuta, entre otras- se premia la continuidad de un siglo de vida.

La sesión plenaria también dejó algunos momentos de rifirrafe: Fátima Hamed afeaba al Gobierno que ni su grupo ni Ciudadanos estén representados en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, mientras que Caballas acusaba al Gobierno de estar realizando un PGOU excesivamente ambiguo a conciencia y de no estar fomentando la participación de entidades ciudadanas y particulares. Extremo que fue negado por el responsable de Fomento, Néstor García León, que recalcaba que las puertas de su despacho permanecen abiertas para quien quiera consultar información de algún tipo.

Septiembre es, también, el mes de la vuelta al colegio. Algo que temen –y con razón- muchas familias ceutíes: el presidente de la FAMPA, Mustafa Mohamed, cifra en unos quinientos euros el gasto medio por alumno cuando hablamos de Enseñanza Primaria. Mientras, José Bentolila (Librería Sol) explica algunos ciclos de la venta de libros: empiezan a conocerse las navidades en torno a enero y el personal acude cada vez más temprano a adquirir el material. Desde el punto de vista económico, admite que cada vez es menos rentable, pero que el número de excedentes de cursos anteriores casi les obliga a seguir con el negocio del libro de texto. Un modelo llamado o a extinción o a compartir espacio en las aulas con la pizarra electrónica. Cuenta León Bendayán, director provincial del Ministerio de Educación en Ceuta, que prácticamente ya no quedan pizarras tradicionales en las aulas de nuestra ciudad y que las nuevas tecnologías irán desplazando poco a poco a los libros. Bendayán hacía estas declaraciones tras el primero de los dos días de adjudicación de vacantes. Proceso que llega con un dato interesante: por primera vez en muchos años decrece la población escolar como consecuencia de un aminoramiento de la tasa de natalidad. Ello influirá en que la ratio no exceda de 25 alumnos por clase. Serán casi 20.000 los estudiantes que vuelvan a las aulas a partir del 8 de septiembre.

El Consejo de Gobierno aclara algunos aspectos sobre el Amor Fraterno: el aumento del alquiler –hasta casi 20.000 euros mensuales- propuesto por la Fraternidad de la Pía Unión de Cristo es lo que lleva al Ejecutivo local a plantear la compra de la instalación por 2.000.000 de euros. Sin embargo, la semana acaba con las instalaciones del CEIP José Acosta –que próximamente se trasladará a la antigua Facultad de Educación y Humanidades- ganando enteros como posible futura guardería. Y para acabar, una recomendación literaria y un viaje. En el libro, la diputada Fátima Hamed subraya que el verano es su época favorita para leer, y recomienda El pan a secas.

Una obra cumbre, tan dura como realista, e imprescindible para entender la realidad social de Marruecos. Y al igual que en semanas anteriores, nos fijamos en un punto cercano a Ceuta para una escapada. La bella Vejer de la Frontera (Cádiz), entre estribaciones montañosas y la impresionante playa de El Palmar, es nuestra sugerencia de la semana.