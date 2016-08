Urge dar respuestas sobre Amor Fraterno

El Pueblo

Lunes, 29 de agosto de 2016

La polémica en torno a la guardería Amor Fraterno parece no haber hecho más que empezar. Después de que se pusiera en el punto de mira las razones que podrían avalar la decisión de comprar el edificio, ahora se cuestiona qué ha pasado para que el Gobierno dé marcha atrás y se hayan roto todos los canales de negociación con la Pía Unión, propietaria del inmueble. Y es que, las negociaciones están rotas y lo que parece haber entre Ciudad y entidad es una guerra abierta. Aunque desde el Gobierno se ha querido escurrir el bulto dibujando a la Pía Unión como a un casero inquisidor al que le ha dado por perseguir a unos pobres alumnos a los que quisiera dejar desamparados durante el curso, la realidad es que el Gobierno no ha sabido dar solución en siete años a lo que debía ser una situación provisional.



Comodidad, dejadez, pragmatismo o simplemente no querer gastar dinero en comprar ni construir un nuevo edificio, han hecho que la temporalidad de albergar las aulas de Infantil en Amor Fraterno se haya dilatado en el tiempo sin dilucidar una fecha de caducidad. Una situación que no podía ser sostenible y ante la que la Pía Unión movió ficha hace dos años, al exponer su intención de no continuar con el contrato de alquiler. Desde entonces, nada se ha sabido de buscar una alternativa a Amor Fraterno y parece que a hora, movidos por la urgencia del inminente comienzo de un nuevo escolar, hay que buscar soluciones inmediatas y drásticas. Lo que hay que hacer es dar respuestas a qué ocurrirá con los menores que están escolarizados en Amor Fraterno, cuya responsabilidad es exclusiva de la Ciudad Autónoma, y que estas respuestas se asienten en una base sólida que no cambie cada día. A menos de dos semanas del inicio de las clases, es momento de dar una solución definitiva. De momento se han dejado pasar siete años en los que nada se ha hecho por dar estabilidad a esta Escuela Infantil.