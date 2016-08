﻿Prevención y cardioprotección

EL PUEBLO

Martes, 30 de agosto de 2016

El Ceuta Center cuenta desde ayer con un desfibrilador que permite actuar de manera inmediata ante casos de parada cardíaca. Un instrumento que supone un seguro de vida para quienes transitan por este edificio y, sobre todo, para quienes trabajan en el. El edificio pasa de esta manera a ser un espacio cardioprotegido. Una cuestión que está cobrando cada vez más importancia porque, pese a la inversión que hay que hacer, su valor es incalculable. Salvar una vida no puede tener precio y mejorar la red de desfibriladores es un reto para el que la Ciudad Autónoma no puede poner límites. No obstante, desde Sanidad ya han mostrado que están afanados en la tarea de ampliar el número de espacios cardioprotegidos y muestra de ello es los distintos desfibriladores que tiene previsto instalar este año y el próximo. Un plan que tiene como consecuencia mejorar la prevención y la capacidad de reacción ante casos de parada cardíaca, que cada año se cobra miles de vidas por todo el mundo.

Que Ceuta cuente cada día que pasa con más edificios preparados para atender una emergencia sanitaria de este calibre es un hecho por el que hay que congratularse. Pero instalar el desfibrilador no es suficiente y también hay que atender la formación que se necesita para utilizar este instrumento. Desde Sanidad hacen continuamente cursos en colaboración con Cruz Roja. Y es que, lamentablemente, la mayoría de los ciudadanos carecen de conocimientos básicos para realizar una reanimacion cardiopulmonar. Una tarea pendiente que tienen gran parte de los ceutíes y que sería interesante analizar para que, desde pequeños, los ciudadanos tuvieran acceso a esta formación que, en este caso, sí es vital para salvar vidas.Y es que, con muy poco, se puede hacer mucho para mejorar la prevención y la cardioprotección.