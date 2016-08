Serpientes de verano

Martes, 30 de agosto de 2016

Buen día, gente:

Unos días en que he estado ocupado con el cerramiento de mi terraza, lo que trae parejo una movida total y un follón de cuidado con el resto de la casa, me ha impedido ponerme a escribir lo que ya es una adición.

Bueno, estamos en los últimos días de agosto y el calor sigue ahí. Las playas concurridísimas por gente que apuran sus últimos momentos de vacaciones y algunas, con sus vehículos, enfilan al ruta de regreso a la rutina de siempre.

Me he reído bastante con algunos compañeros por la noticia que corrió como la pólvora en la playa frente a mi casa: ¡un tiburón nada por ahí!..., el pánico desatado es de película y la expectación exagerada, con profusión de motos acuáticas desalojando a la gente del mar.

Todo quedó en nada, una falsa alarma que hizo encender las banderas rojas a lo largo de los nueve kilómetros de playa que tiene la ciudad, aunque más centrado en la zona donde vivo.

Podría haber sido yo mismo buceando con una careta que tiene el tubo de respiración parecido a una aleta o bien mi propio pie enfundado en una aleta que asoma por encima del nivel del mar…

La histeria colectiva es una muestra del tiempo que vivimos, un tiempo de mucha zozobra derivada de falsas noticias que pueden ser verdaderas, como que el gobierno pepero pretende recortar a la mitad las pensiones, el contrato único y las palabras del falangito Alberto Rivera Díaz en tiempos de elecciones contrastadas con el acuerdo pactado y firmado.

Un acuerdo, que no tiene retroactividad en materia de corrupción, cuando ya han saqueado el país de manera sistemática y no quedan más fondos que saquear.

A destacar la menuda solución a la rebaja del IRPF, condicionado en todo caso a la rebaja del déficit estatal, lo que resulta ser una serpiente de verano más.

Esos 150 puntos pactados en un rollo de papel higiénico no es más que eso: papel mojado, por cuanto hacer efectivo la mayoría de esos puntos pactados tiene que ser a través del Congreso y de eso ya hablaremos.

Tantas serpientes de verano vemos ahí que me produce risa, no un ataque sino risa sarcástica, el punto que hacer referencia a: “La finalización de la jornada laboral con carácter general a las 18:00h.”, entonces el sector servicios (hoteles, bares, restaurantes, etc.) cerraran a esa hora porque el personal a finalizado su labor dado el “carácter general” que define el mencionado punto.

Este punto se contrapone con otro: “Facilitar la posibilidad de trabajar en diferentes turnos que se adapten particularmente al horario deseado por el trabajador”, así que todos los trabajadores deciden hacerlo de 8 a 5, con una hora de comida… ¿qué pasará?

No hablaré del punto A, 120 en adelante porque demuestra claramente una total dominación del ciudadano aunque diga “Defender la unidad de España como Nación de ciudadanos libre e iguales”, je, je, je… para que yo sea igual a otro, un ministro por ejemplo, querría cobrar de pensión 7.000 euros mensuales. Esto que digo es como una pequeñísima parte de un todo reclamante.

Que el PP y C’s se comprometan a estudiar la actualización del texto constitucional…, comprometerse se pueden comprometer lo que quieran pero actualizar la Constitución me parece tarea ardua al necesitarse la mayoría de dos tercios de las dos cámaras, ya que se realiza con mayor complejidad y dificultad a través de un procedimiento agravado por la rigidez constitucional y por consiguiente se tendría que disolver ambas cámaras, una vez aprobada la reforma, con lo que volveríamos a quedarnos sin gobierno, entrando en funciones.

Para acabar esto, solo firmaron por el PP Rafael Hernando Fraile y por C’s Juan Carlos Girauta Vidal… los que deberían dar la cara de ese pacto, Mariano Rajoy Brey y Alberto Rivera Díaz ni siquiera constan en documento alguno. En fin, la vida sigue y yo también.