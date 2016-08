Los coches que se lleva la grúa, bloqueados durante el fin de semana

V.S.C.

Martes, 30 de agosto de 2016

Los coches que se lleva la grúa en fin de semana se quedan en el aparcamiento de Amgevicesa hasta que esta empresa municipal abre la oficina de atención al público el lunes y permite pagar la preceptiva multa para poder recoger el vehículo. Una situación que ha dejado ‘bloqueados’ varios vehículos cuyos propietarios han querido denunciar lo que esta ocurriendo. En concreto, un afectado explica como este pasado fin de semana dejó su vehículo mal aparcado y cuando fue a recogerlo se lo había llevado la grúa. Era sábado por la noche y se dispuso a retirarlo del aparcamiento, donde esperaba poder pagar la multa a los mismos trabajadores de Amgevicesa que controlan el parking subterráneo de Gran Vía. Sin embargo le dijeron que no era posible.

El domingo, cuenta este hombre, se dirigió a la Policía Local a denunciar la situación y averiguó a través de los agentes que hasta que no pagara la multa en Amgevicesa no podía retirar el coche. Una nueva orden que, según cuenta este hombre, incluso sorprendió a los policías. “Si me hace falta el coche por una urgencia, para trabajar o me tengo que ir de viaje, me supone perder lo que tengo que hacer por esta situación”, lamentaba el afectado que no entiende cómo ocurre esto.

El afectado quiso puntualizar que sin eludir su responsabilidad de abonar la multa por haber aparcado mal, el coche no puede quedarse bloqueado durante todo un fin de semana por cuestión de operatividad para su propietario. Por eso confía en que esta orden se modifique para poder recuperar los vehículos de manera inmediata.