Las ‘volaeras’ empiezan su desmontaje debido a la mala temporada

SAMUEL DUEÑAS

Miércoles, 31 de agosto de 2016

“Ha sido el peor año que recuerdo en mucho tiempo”. Esa es la frase que más se escucha entre los propietarios de las diez ‘volaeras’ que este año han estado colocadas en la Almadraba. Tanto es así, que a inicio de esta semana muchos de ellos han comenzado al desmoantaje de las mismas debido a que “no hay volaores”, tal y como reconoce el dueño de ‘La Pesquera’.

En este sentido explica que “la campaña de bonito ha sido muy buena y hemos vendido incluso más de lo que esperábamos, pero los ingresos que tenemos durante los primeros meses con este producto solo nos da para pagar el terreno, el agua y la luz”, asegurando que “es con la llegada de agosto y la entrada de los volaores cuando empezamos a ganar dinero, pero este año no sé que es lo que ha pasado pero lo cierto es que no hay y eso ha supuesto un daño importante para todos los que vivimos de esto”, indicaba.

El verano de levante que estamos viviendo tampoco ayuda a que el pescado se seque en el tiempo previsto, lo que también retrasa el número de ventas. En este sentido, el propietario de ‘La Pesquera’ reconoce que “no todos los veranos pueden ser iguales, es algo con lo que tenemos que contar, pero evidentemente te destroza la temporada que hasta finales de julio ha estado bastante bien”.

Por otra parte resaltó que “nos hubiese gustado aguantas todo el mes de septiembre como hemos estado en los últimos años, pero continuar en las volaeras con el problema que se nos ha presentado supone perder dinero y asumir unos gastos que no nos podemos permitir”. Sin duda las volaeras es una de las grandes tradiciones de Ceuta y aunque ha venido a menos en los últimos años, como fruto de que es un trabajo sacrificado y que las nuevas generaciones no tienen mucha relación con este sector, todos los ceutíes esperan con ganas la llegada del verano para poder disfrutar de estos productos típicos de la tierra y que, como bien dicen los propios marineros, “hay que defender y pelear porque no se pierda, ya que forma parte de nuestra riqueza histórica”.