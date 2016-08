Búscome cuestiona el convenio con la Federación de Vecinos

EL PUEBLO

Miércoles, 31 de agosto de 2016

Búscome ha enviado un comunicado de prensa para “poner en duda el convenio con la Federación de Vecinos.

Ante la cantidad de quejas que tenemos de personas que no están conformes con la situación de sus barriadas, no solo por los desperfectos y la falta de limpieza, arreglos o seguridad, sino porque existen locales sin abrir o barriadas que carecen de locales sociales, o porque existe una realidad palpable de falta de democratización de la cultura, no entendemos la cuantía de 97.000 euros que busca favorecer la participación, porque luego esto no concuerda con la realidad”.

Desde Búscome “no sabemos lo que entiende el Gobierno local por participación ciudadana, pero lo que es cierto es que en Ceuta no existe nada que haga que las personas puedan acceder a la administración”.

Además aludió a “las acusaciones de facturas sin justificar o los problemas con las Brigadas Verdes”.